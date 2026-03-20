Багато хто використовує невелику каструлю, не надаючи цьому значення

Навіть проста страва на кшталт макаронів може не вдатися, якщо припуститися базової помилки під час приготування. Однією з найпоширеніших причин злиплих і недоварених макаронів є неправильно обрана каструля. Pixel Inform розповідає, чому не варто варити макарони в маленькій каструлі.

Багато хто використовує невелику каструлю, не надаючи цьому значення. Однак саме розмір посуду безпосередньо впливає на результат.

У маленьку каструлю неможливо налити багато води. А для варіння макаронів потрібно чимало рідини. На 100 грамів макаронних виробів потрібно 1 літр води. Тільки в цьому випадку гарнір не злипнеться та рівномірно провариться.

Також часто люди варять одразу кілька порцій. Тому бажано, щоб у каструлі залишалося багато вільного місця, навіть у цьому випадку.