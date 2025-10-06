Існує кілька важливих аспектів, чому між дорогими та дешевими макаронами є різниця

Багато людей вважає, що всі макарони однакові, і все, що потрібно, – відварити та подати. Але насправді між дешевими та дорогими варіантами є суттєві відмінності, які впливають на смак та текстуру. УНІАН розповідає, у чому все ж таки різниця.

Чим відрізняються дешеві макарони від дорогих?

Існує кілька важливих аспектів, які впливають на ціну макаронів, і в першу чергу це якість та сорт борошна. Паста, яка виготовляється з твердих сортів, буде коштувати дорожче, але вона і не буде розварюватися або злипатися, адже тверді сорти пшениці відрізняються високим вмістом глютену та білка. Крім того, така паста більш корисна для здоровʼя, адже містить білок, клітковину, складні вуглеводи, вітамін В і мікроелементи, а також мають низький глікемічний індекс.

Варто згадати й технологію виробництва. Якіснішому продукту дають правильно висохнути, і завдяки цьому макарони не розваляться під час приготування. Водночас дешеві сушать у прискореному режимі, адже так виробники зможуть продавати більше продукції.

Окрім цих факторів, дорогі макарони часто відрізняються своєю формою. Їхня поверхня може бути вкрита крихітними борозенками. Тому будь-який соус або масло краще утримуватиметься на поверхні, а не стікатиме на тарілку. І в результаті така паста буде смачнішою.