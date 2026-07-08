Після зрізання маринад або розсіл легше потрапляє всередину огірків

Під час засолювання огірків багато хто обрізає кінчики плодів, тоді як інші залишають їх цілими. Обидва способи використовують на практиці, однак вибір залежить від того, коли ви плануєте куштувати готові огірки. Ukr.Media розповідає, чи справді потрібно обрізати кінчики огірків перед засолюванням.

Навіщо обрізати кінчики огірків?

Після зрізання маринад або розсіл легше потрапляє всередину огірків. Завдяки цьому вони швидше просолюються, залишаються хрусткими та набувають більш насиченого смаку.

Крім того, такі огірки рідше бродять або каламутніють, тому що разом з кінчиками відрізається бруд, який не змився.

Коли кінчики краще не зрізати?

Якщо ви плануєте зберігати банки тривалий час, огірки можна залишити цілими. За час зберігання вони поступово вберуть розсіл, а смак стане більш насиченим.

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Якщо ж ви плануєте вживати огірки найближчим часом, то для швидко маринування їх слід обрізати.