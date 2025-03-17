Під час повномасштабної війни працівники ТЦК можуть мобілізувати на військову службу військовозобов’язаних чоловіків, які не мають відстрочки чи медичних протипоказань. Не виключенням є й вчителі.

Чи зберігається робоче місце та середня заробітна плата під час мобілізації вчителя?

Науковий співробітник аналітичного центру Київського університету імені Бориса Грінченка Володимир Божинський у матеріалі для «Нової української школи» (НУШ) пояснював, що до 24 грудня 2023 року усім педагогічним працівникам мали виплачувати середній заробіток під час мобілізації на військову службу. Цю норму усунуто з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань».

Проте деякі навчальні заклади помилково припинили виплату заробітної плати мобілізованим вчителям ще із 19 липня 2022 року. До цього часу за всіма мобілізованими працівниками зберігалися місце роботи, посада й середня зарплата. Згідно з Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», який набрав чинності 19 липня 2022 року, середній заробіток виключили з переліку гарантій для працівників на час виконання військового обов’язку. Водночас для педагогічних працівників залишалися чинними гарантії ст.57 Закону «Про освіту», тому їм мали продовжувати виплату середньої зарплати до 24 грудня 2023 року. Гарантії збереження посади та місця роботи залишились чинними.

Що робити, якщо навчальний заклад не виплачував середній заробіток із липня 2022 року по грудень 2023 року?

Свої права можна захистити у суді. До прикладу, у лютому 2025 року Червоноградський міський суд Львівщини задовольнив позов вчителя шептицької гімназії, якому не виплачували середній заробіток після його мобілізації на військову службу. Вчитель отримував виплати лише до 19 липня 2022 року. Мобілізований освітянин довів у суді, що, згідно з законом, навчальний заклад мав нараховувати йому середній заробіток до 23 грудня 2023 року включно та відсудив 380 тис. грн. Це рішення уже набрало законної сили.