«Чілдрен Кінофест» оголосив переможців
До теми
Фільм «Добрі новини» отримав Гран-прі та нагороду від кінокритиків
Завершився фестиваль для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест». Традиційно у його межах проводили конкурс знятих дітьми короткометражних фільмів.
- Ґран-Прі (нагорода в розмірі 10 тис. грн) – «Добрі новини» режисерки Марії Джур, 6 років, місто Київ.
- Найкращий анімаційний фільм у категорії 7–10 років (5 тис. грн) – «Про вовка» режисера Тимофія Коростельова, 7 років, місто Дніпро.
- Найкращий анімаційний фільм у категорії 11–14 років (5 тис. грн) – «Небезпечне відрядження» режисера Марка Іванченка, 14 років, місто Полтава.
- Найкращий ігровий фільм у категорії 11–14 років – «Монстр 24.02.2022» режисерок Дарини Кондратенко та Анни Бистрік з міста Суми.
- Приз глядацьких симпатій, який присуджується за результатом голосування глядачів та нагороду у розмірі 7 тис. грн отримала стрічка «Викрадення століття» режисерки Аліни Легкодух, 14 років, місто Черкаси.
Цього року вперше фільми оцінювало також журі Спілки кінокритиків України. Нагороди отримали:
- В категорії 7-10 років – «Добрі новини» режисерки Марії
- В категорії 11-14 років (ігрове кіно) – «Монстр 24.02.2022» режисерок Дарини Кондратенко та Анни Бистрік
- В категорії 11-14 років (анімація) – «Забаганки Рудика» режисера Артема Бідухи
- Спеціальну відзнаку журі СКУ дістав фільм»Оце так початок канікул» режисерки Зоряни Зеленської
.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter