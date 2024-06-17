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Фільм «Добрі новини» отримав Гран-прі та нагороду від кінокритиків

Завершився фестиваль для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест». Традиційно у його межах проводили конкурс знятих дітьми короткометражних фільмів. Ґран-Прі (нагорода в розмірі 10 тис. грн) – «Добрі новини» режисерки Марії Джур, 6 років, місто Київ.

Найкращий анімаційний фільм у категорії 7–10 років (5 тис. грн) – «Про вовка» режисера Тимофія Коростельова, 7 років, місто Дніпро.

Найкращий анімаційний фільм у категорії 11–14 років (5 тис. грн) – «Небезпечне відрядження» режисера Марка Іванченка, 14 років, місто Полтава.

Найкращий ігровий фільм у категорії 11–14 років – «Монстр 24.02.2022» режисерок Дарини Кондратенко та Анни Бистрік з міста Суми.

Приз глядацьких симпатій, який присуджується за результатом голосування глядачів та нагороду у розмірі 7 тис. грн отримала стрічка «Викрадення століття» режисерки Аліни Легкодух, 14 років, місто Черкаси. Цього року вперше фільми оцінювало також журі Спілки кінокритиків України. Нагороди отримали: В категорії 7-10 років – «Добрі новини» режисерки Марії

В категорії 11-14 років (ігрове кіно) – «Монстр 24.02.2022» режисерок Дарини Кондратенко та Анни Бистрік

В категорії 11-14 років (анімація) – «Забаганки Рудика» режисера Артема Бідухи

Спеціальну відзнаку журі СКУ дістав фільм»Оце так початок канікул» режисерки Зоряни Зеленської .

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