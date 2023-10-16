Білити дерева слід до перших заморозків тільки в теплу суху погоду при температурі повітря вище +5°С

Побілка дерев восени – необхідна практика для захисту дерев від сонячних опіків та морозу. Сонячний опік виникає, коли кора дерева піддається впливу прямих сонячних променів холодного зимового дня, у результаті кора нагрівається і розширюється. Коли сонце сідає, кора швидко остигає і стискається, що призводить до тріщин та пошкоджень. Морозобоїни виникають, коли різкі зміни температури змушують кору стискатися та розколюватися. Побілка дерев на зиму може допомогти запобігти цим проблемам. Крім того, осіння побілка фруктових дерев, особливо молодих, сприяє підвищенню врожайності. Чим білити дерева восени, розповідає AgroMarket.

Побілка дерев включає кілька етапів:

очищення стовбура;

дезінфекцію;

обробку ран, зачищення лишайників;

нанесення побілки.

Білити дерева слід до перших заморозків тільки в теплу суху погоду при температурі повітря вище +5°С, оскільки побілка у вологих або холодних умовах може призвести до пошкодження дерева. На думку агрономів, оптимальний час для побілки дерев восени – із середини вересня до початку листопада. Побілка дерев у цей період гарантує, що фарба встигне висохнути та утворити захисний шар до настання зими.

Існує кілька способів побілки дерев восени, у тому числі за допомогою пензля, фарбопульта або валика. Найпоширеніший метод – використання пензля, який дозволяє краще контролювати нанесення і гарантує покриття всіх ділянок дерева. При використанні пензля важливо починати з нижньої частини дерева і рухатися вгору, стежачи за тим, щоб були покриті всі ділянки стовбура та гілок. Фарбу слід наносити рівним тонким шаром, щоб не перешкодити дереву дихати.

Матеріали, що використовуються для побілки дерев восени – вапно, латексна фарба, спеціальні суміші для побілки, які можуть містити додаткові компоненти. Вапняна фарба – екологічно чистий та недорогий варіант, але її необхідно наносити частіше, ніж інші види фарб. Латексна фарба – міцний і довговічний варіант, але вона може бути дорогою і не такою екологічно чистою.

Спеціальна суміш – це спеціально розроблена фарба, призначена для захисту дерев від шкідників та суворих погодних умов, що робить її популярним вибором серед садівників. Добрива часто є додатковим компонентом таких сумішей. Якщо дерева старі та часто хворіли, тоді варто вибрати спеціальну фарбу із захисними компонентами. Якщо саджанці молоді, тоді можна використовувати фарбу чи вапно. Висоту побілки визначає кожен садівник самостійно, зазвичай її проводять на висоту першої лінії гілок. Якщо саджанці молоді, їх білять і до другого ярусу скелетних гілок.