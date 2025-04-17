На перший рік після посадки підживлювати лохину не потрібно

Лохина – це одна з найпопулярніших ягід, яку вирощують на дачах і присадибних ділянках. Вона славиться не тільки своїм чудовим смаком, але й численними корисними властивостями. Вирощувати лохину не так складно, як може здатися на перший погляд, але для того, щоб рослина прижилася і дала хороший врожай, потрібно створити для неї спеціальні умови. Kvitka info ділиться важливими порадами щодо посадки та догляду за лохиною.

Як виростити лохину

Лохина – це рослина, що в природі росте в кислих ґрунтах хвойних лісів. Щоб виростити її на своїй ділянці, потрібно створити подібні умови. Ґрунт повинен бути кислим (pH 3,5–5,5), добре дренованим і багатим на органічні речовини. Для цього додають торф, хвойну тирсу або подрібнені хвойні гілки.​

Підживлення лохини

Щоб забезпечити лохині хороший ріст та багатий врожай, важливо правильно підживлювати її навесні, коли розпочинається активний вегетаційний період.

Азотні добрива: азот стимулює розвиток зелених частин рослини, сприяє росту листя та пагонів. Проте варто пам'ятати, що надлишок азоту може погіршити якість ягід, тому важливо не перевищувати рекомендовану дозу. Найбільш популярним азотним добривом для лохини є сульфат амонію. Для одного дорослого куща достатньо 40-50 грамів цього добрива. Калій. Калій необхідний для нормального функціонування кореневої системи та забезпечує стійкість рослини до хвороб і стресових умов. Він також допомагає рослині нарощувати врожай. Калій можна забезпечити через калійну сіль або калійні добрива, які часто використовуються у садівництві. Фосфор. Фосфор сприяє розвитку кореневої системи та покращує цвітіння і зав'язування плодів. Для лохини важливо використовувати суперфосфат або добрива на основі фосфору, щоб допомогти рослині сформувати сильну кореневу систему, що необхідно для гарного врожаю. Спеціальні добрива для лохини. Враховуючи, що лохина віддає перевагу кислим ґрунтам, можна використовувати спеціалізовані добрива, що мають оптимальний pH для цієї рослини. Такі добрива не лише збагачують ґрунт необхідними елементами, а й підтримують потрібну кислотність для нормального росту лохини. Мікроелементи. Крім основних макроелементів, лохина також потребує мікроелементів, таких як магній, бор і залізо. Вони важливі для здоров'я рослини і забезпечують належну цілісність клітин, покращуючи фотосинтез та загальний розвиток.

Підживлення в перші роки

На перший рік після посадки підживлювати лохину не потрібно. Але в подальші роки важливо дотримуватися програми підживлення, збільшуючи кількість добрив кожного року:

2-й рік – 1 столова ложка добрива на кущ;

3-й рік – 2 столові ложки;

4-й рік – 4 столові ложки;

5-й рік – 8 столових ложок;

З 6-го року і надалі – 16 столових ложок на кущ.

Коли підживлювати лохину

Підживлення лохини проводять два рази на рік: