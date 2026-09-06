Яблука можна швидко загустити за допомогою одного простого інгредієнта

Яблучна начинка для пирога може вийти надто рідкою, через що тісто розмокає, а сік витікає під час випікання. Щоб цього не сталося, яблука можна швидко загустити за допомогою одного простого інгредієнта розповідають Рysznosci.

Як загустити яблука?

Щоб загустити яблучну начинку, не потрібно використовувати желе чи велику кількість крохмалю. Підійде звичайна манна крупа. Вона ефективно зв’язує сік з яблук і набагато краще підходить для начинки з соковитих фруктів, ніж інші загущувачі. Вона поступово вбирає вологу і не утворює желеподібну консистенцію.

Достатньо змішати 2–3 великі ложки манної крупи та 1 кілограм яблук, щоб фруктовий шар гарно тримався у випічці. Після додавання манної крупи зачекайте кілька хвилин, поки маса не загусне.