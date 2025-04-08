Скуф, пікмі, норміс: пояснюємо молодіжний сленг для дорослих
Якщо ви почули розмову сучасних підлітків і нічого не зрозуміли, адже вони використовують незвичні вам слова, не засмучуйтесь. Пропонуємо разом розібратись із молодіжним сленгом 2025.
При укладенні своєрідного словника молодіжного сленгу, використовуватимемо пояснення самих підлітків із публікації журналу «Печера».
Словник молодіжного сленгу 2025:
Альтушка – це представниця молодіжної субкультури «альт». Нестандартні дівчата, які виділяються своєю зовнішністю – темним одягом, яскравим макіяжем та кольором волосся, пірсингом.
Байтити – провокувати, красти або копіювати цифровий контент, обманювати когось.
Бейзік – якщо база – це якась основа, позитивне схвалення чогось, то бейзік у молодіжному сленгу використовують зневажливо, щоб описати поверхневих та передбачуваних людей, які бездумно слідкують за модними тенденціями й нічим не відрізняються від інших.
Бос KFC – так говорять про людину із надлишковою вагою.
Бос художки – це людина, яка виділяється нестандартним стилем одягу та манерою спілкування.
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Гітара – гетеросексуальні відносини.
Делулу – людина, яка дивиться на світ, крізь рожеві окуляри.
Душніла – це слово можна замінити на «зануду». Йдеться про людину, яка постійно до чогось чіпляється, постійно нарікає та скиглить.
Імба – так описують щось дуже круте, смішне.
Кіннити – асоціювати себе з кимось або наслідувати когось.
Краш – так говорять про людину, яка викликає сильну симпатію та захоплення.
Крінж (кринж) – так можна говорити і про людину, і про подію. Так можуть описувати щось, що викликає дискомфорт, сором, незручності, або ж щось недоречне.
Найк про – це слово можуть вживати і як комплімент, що підкреслює привабливість фігури, і як образу, коли йдеться про надмірну сексуалізацію. Це словосполучення також використовують до дівчат, які роблять акцент на своїй зовнішності для популярності.
Норміс – людина, яка відповідає загальноприйнятим стандартам та нормам, та не виділяється із натовпу.
Палітра – не гетеросексуальні відносини.
Пікмі – так говорять про дівчат, які намагаються привернути увагу хлопців, відмежовуючись від інших, або ж принижуючи їх. Часто це слово використовують у негативному контексті.
Рофл – жарт, щось дуже смішне.
Саунтрес – вигук радості та захоплення.
Сигма – самодостатній хлопець, який не залежить від інших, не прагне лідерства і йде своїм шляхом. Сигми не прагнуть перебувати у центрі уваги.
Скуф – так говорять про чоловіків віком від 30 років, які мають занедбаний вигляд, безперспективну роботу. Зазвичай вони не мають стилю в одязі та не займаються спортом.
Чілити – спокійно проводити час та особливо не напружуватися. Походить від англійського chill та означає «розслаблятися».
- Чіназес (Чиназес) – вигук, що означає задоволення.