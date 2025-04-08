Якщо ви почули розмову сучасних підлітків і нічого не зрозуміли, адже вони використовують незвичні вам слова, не засмучуйтесь. Пропонуємо разом розібратись із молодіжним сленгом 2025.

При укладенні своєрідного словника молодіжного сленгу, використовуватимемо пояснення самих підлітків із публікації журналу «Печера».

Словник молодіжного сленгу 2025:

Альтушка – це представниця молодіжної субкультури «альт». Нестандартні дівчата, які виділяються своєю зовнішністю – темним одягом, яскравим макіяжем та кольором волосся, пірсингом.

Байтити – провокувати, красти або копіювати цифровий контент, обманювати когось.

Бейзік – якщо база – це якась основа, позитивне схвалення чогось, то бейзік у молодіжному сленгу використовують зневажливо, щоб описати поверхневих та передбачуваних людей, які бездумно слідкують за модними тенденціями й нічим не відрізняються від інших.

Бос KFC – так говорять про людину із надлишковою вагою.

Бос художки – це людина, яка виділяється нестандартним стилем одягу та манерою спілкування.

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