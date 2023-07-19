Через службову недбалість вирубали понад 500 дерев

Держслужбовця Тернопільської обласної військової адміністрації підозрюють в тому, що він незаконно видав дозволи на вирубку лісопосадок вздовж доріг місцевого значення. Через дії чиновника довкіллю було завдано шкоди на 14,7 млн гривень.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільщини встановили, що заступник керівника одного із структурних підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації видав лісорубні квитки тернопільському підприємцю. Дозволи були оформленні упродовж серпня - грудня 2018 року. Спеціалізована фірма протягом цього часу вирубала більше ніж 500 дерев у лісозахисних насадженнях вздовж автомобільних доріг місцевого значення. Лісопосадки була зачищені по дорозі з Кременця на Дунаїв та на відрізку Ланівці – Теофіполь – Москалівка.

«Через його незаконні дії зрубано понад 500 дерев, чим завдано шкоду на суму понад 14,7 млн грн. З метою відшкодування вищевказаної шкоди у кримінальному провадженні до суду подано цивільний позов», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Правоохоронці за фактом неналежного виконання обов’язків заступником начальника підрозділу Тернопільської ОВА, що призвело до збитків екології повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України. А прокурори Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо держслужбовця. Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також чиновник може заплатити штраф в розмірі до 12 750 гривень.