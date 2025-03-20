Чи знали ви, що у математиці є числа-вампіри, які мають свої «ікла»? Вперше це поняття ввів вчений Кліфорд Піковер у 1994 році у своїй книзі «Ключі до нескінченності». Кафедра вищої математики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) розповідає, що таке числа-вампіри та як шукати їхні «ікла».

Числа-вампіри – це натуральні числа із парною кількістю цифр, які можна розкласти на два множники, або «ікла», що містять усі ті ж цифри, що й оригінальне число, але в будь-якому порядку. «Ікла» обов’язково повинні мати половину довжини вихідного числа. Давайте розберемось на прикладах.

Приклад числа-вампіра:

1260 – це чотиризначне число. Його «іклами» є 21 та 60, оскільки 21х60=1260.

Одне число-вампір може мати різні «ікла»: 125460=204х615 або 246х510.

Є також прості числа-вампіри – коли «ікла» є простими числами. Наприклад, число 117067 є простим числом-вампіром, бо 117067=167х701 і кожен зі співмножників є простим числом.

Зображення згенеровано штучним інтелектом (ШІ) та опубліковано на сайті ХНУРЕ

Числа-псевдовампіри схожі на числа-вампіри, але вони можуть мати непарну кількість цифр, у них також може бути більше двох «ікл» одночасно.

Приклади чисел-псевдовампірів:

126=6х21.

1395=5х9х31.

Цікаве завдання для дітей та дорослих: спробуйте знайти «ікла» для таких чисел-вампірів:

1530.

Якщо це занадто просто, то спробуйте для чисел 2187, 6880 та 124483.

Нагадаємо, нещодавно в Україні відкрили перший інтерактивний музей математики, який має лише чотири аналоги у світі. Раніше ми також розповідали цікаві факти про число пі: що ми про нього знаємо і для чого воно потрібне.