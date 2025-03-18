Музей математики пропонуватиме освітні програми для освітян і дітей

В Україні створили перший інтерактивний музей математики «Кубоїд» – він розташований у Києві. Міністерство освіти зазначає, що це лише четвертий схожий музей у Європі та п’ятий у світі.

Основною метою музею є зацікавити українських учнів та змінити підходи до викладання математики через інноваційні методики навчання та популяризацію STEM-дисциплін.

За даними Міносвіти, над створенням музею розпочали працювати ще у 2021 році, а завдяки підтримці іноземних донорів проєкт вдалось завершити під час повномасштабної війни. Відкриття музею відбулося за участю президента України Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської.

Фото Офісу президента та музею

«Безумовно, наслідки війни та виклики трішки відтермінували відкриття. Однак це говорить про те, що Україна живе, наука живе і попри будь-які виклики ми йдемо вперед», – сказав президент України Володимир Зеленський.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Чому відкриття музею важливе для України?

За даними Міносвіти, музей математики та його освітня програма для дітей і вчителів допоможуть подолати значні освітні втрати, спричинені війною та системними проблемами у вивченні математики:

42% українських підлітків не досягли базового рівня з математики за результатами PISA-2022;

132,5 – середній бал НМТ 2024 року з математики – найнижчий серед обовʼязкових предметів;

лише 36% учителів математики, які проходили сертифікацію, змогли підтвердити свої знання.

«Подолання освітніх втрат є критично важливим для майбутнього України, адже без якісної математичної підготовки країна ризикує втратити інженерів, архітекторів, проєктувальників та інших спеціалістів, потрібних для відбудови держави», – зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Які програми музей пропонує для дітей та вчителів?

Окрім експозицій, музей математики пропонуватиме освітні програми для двох основних груп – освітян і дітей. Вони будуть доступними як очно в музеї, так і онлайн для всіх охочих. Загалом музей поєднує шість тематичних і чотири навчальні зони для школярів і педагогів, а також 120 інтерактивних експонатів.

Музей пропонуватиме такі можливості для учнів:

осягати теорію через дотик і взаємодію з експонатами;

долати прогалини у знаннях завдяки спеціальним онлайн-програмам, що розробили педагоги й науковці;

розвивати навички критичного мислення, логіки, просторової уяви.

Можливості для вчителів:

спеціальні курси й тренінги з упровадження інтерактивних методик у навчанні;

простір для проведення занять, майстер-класів та воркшопів;

професійне середовище для обміну досвідом і підвищення кваліфікації.

Як потрапити в музей?

Музей розташований у Києві за адресою: просп. Академіка Глушкова, 1 (ВДНГ), павільйон № 3. Наразі музей працюватиме в тестовому режимі. Першими доступ до музею отримають школи, учні яких цього року здобули перемоги на Всеукраїнській олімпіаді з математики. Під час тестового періоду відбудуться перші заняття для дітей та педагогів. Дата відкриття для усіх відвідувачів – 1 травня.

Яка вартість квитків?

Разовий квиток вартує 400 грн, шкільний квиток (для організованих груп від 10 людей) вартує 320 грн, пільговий вхід є безкоштовним. До пільгових категорій належать: діти до 3 років; діти-сироти; діти учасників бойових дій; учасники бойових дій; діти, чиї батьки загинули під час воєнних дій; люди з інвалідністю 1 та 2 групи. Сайт музею.