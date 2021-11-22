Чоловіча збірна України з шахів виграла чемпіонат Європи
Спорт — Володимир Пиріг, 0 0
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Чоловіча збірна України з шахів стала переможцем командного чемпіонату Європи 2021, який завершився у словенському місті Чатеж, повідомила ввечері в неділю, 20 листопада, «Укрінформ».
Золото українцям принесли Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Онищук, які набрали 14 очок.
Срібними призерами стали французи (14), а бронза дісталася полякам (13).
У жінок першими стали росіянки (18 очок), срібло завоювали грузинки (15). Жіноча збірна України (12) за додатковими показниками поступилася місцем на бронзовій сходинці п'єдесталу азербайджанкам і в підсумку посіла четверте місце.
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