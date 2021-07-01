Абхіманью Мішра

12-річний американський шахіст індійського походження Абхіманью Мішра став наймолодшим гросмейстером в історії. Про це пише CNN.

Як повідомляється, Мішра побив рекорд українця Сергія Карякіна у віці 12 років, чотирьох місяців і 25 днів (Карякін – став гросмейстером у віці 12 років і 7 місяців.).

Для здобуття звання Мішра мав отримати три бали гросмейстера. Для цього йому потрібно було змагатися на рейтингових турнірах, де грали інші гросмейстери, протриматися дев'ять раундів, а також виступити на рівні 2600 балів ело-рейтингу (рейтинг, який використовує Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) для присвоєння гравцям рангів – Ред.).

Finally checkmated the biggest opponent (ongoing pandemic ) which stopped me for 14 months. Thanks everybody for all your love and support.

Looking forward for World cup. pic.twitter.com/llao5ZMMhC — Abhimanyu.mishra.chess (Youngest GM) in the world) (@ChessMishra) June 30, 2021

У квітні американець отримав перші два бали, змагаючись на турнірах у Будапешті. Проте здобути третій бал 12-річний Мішра тривалий час не міг, не показуючи необхідний для себе результат на трьох поспіль турнірах. Однак наприкінці червня на ще одному турнірі в Будапешті американцеві вдалося виграти сім із дев'яти шахових партій.

Вирішальною для Мішри стала дев'ята партія. Чорними американець здолав індуса Леона Мендонку, завдяки чому після дев'яти турів мав ело-рейтинг вище показника 2600.

12-річний американець став наймолодшим національним майстром, коли йому було 9, а потім у 10 років, девʼять місяців і 20 днів він став наймолодшим міжнародним майстром в історії.