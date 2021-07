12-річний американський шахіст індійського походження Абхіманью Мішра став наймолодшим гросмейстером в історії. Про це пише CNN.

Як повідомляється, Мішра побив рекорд українця Сергія Карякіна у віці 12 років, чотирьох місяців і 25 днів (Карякін – став гросмейстером у віці 12 років і 7 місяців.).

Для здобуття звання Мішра мав отримати три бали гросмейстера. Для цього йому потрібно було змагатися на рейтингових турнірах, де грали інші гросмейстери, протриматися дев'ять раундів, а також виступити на рівні 2600 балів ело-рейтингу (рейтинг, який використовує Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) для присвоєння гравцям рангів – Ред.).

Finally checkmated the biggest opponent (ongoing pandemic ) which stopped me for 14 months. Thanks everybody for all your love and support.

Looking forward for World cup. pic.twitter.com/llao5ZMMhC