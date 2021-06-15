Призерки чемпіонату України з шахів серед дівчат до 8 років – Соломія Світенко (по середині), Анастасія Грех (зліва) та Франческа Губка

Команда шахісток з Львівщини здобула усі призові місця на цьогорічному чемпіонаті України з класичних шахів серед дівчат до 8 років. Чемпіонкою стала восьмирічна Соломія Світенко з Городка.

Як повідомили в управлінні молоді та спорту ЛОДА, 14 червня в Одесі завершився чемпіонат України з класичних шахів серед дівчат до восьми років. За перемогу тут змагалась і команда шахісток Львівщини. Дівчата не залишили шансів спортсменкам з інших регіонів та завоювали усі медалі.

Чемпіонкою України стала восьмирічна вихованка Городоцької дитячо-юнацької спортивної школи Соломія Світенко. Її тренує Володимир Мелешко.

Срібну медаль чемпіонату здобула вихованка школи «Е2-Е4», семирічна львів’янка Анастасія Грех. Тренер Анастасії – Микола Матвієнко, а бронзу виборола семирічна львів’янка Франческа Губка. Її тренує Роман Губка.