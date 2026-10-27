Громадянин України намагався незаконно перевезти через кордон яхту за 2,3 млн грн
Ідентифікаційні номери судна та рік його випуску не відповідали заявленим даним в документах
Спробу незаконного вивезення моторної яхти з Польщі до України зупинили польські прикордонники. Під час перевірки вони виявили, що маркування судна не відповідає документам. Про це повідомила пресслужба Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі у вівторок, 27 жовтня.
Польські прикордонники затримали 44-річного громадянина України на пункті пропуску «Будомєж», який межує з пунктом «Грушів» на Львівщині. Він намагався перевезти яхту Regal.
Однак під час перевірки виявили, що ідентифікаційні номери судна та рік його випуску не відповідали заявленим даним в документах. Його вартість оцінюють у 200 тисяч злотих, що становить близько 2,3 млн грн.
Українця допитали. Наразі польські прикордонники з’ясовують законність походження яхти та достовірність її маркування.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google