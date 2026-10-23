Найточніше вологість деревини визначає електронний вологомір

Навіть якісні дрова можуть погано горіти, якщо неправильно підготувати їх до розпалювання. Холодна деревина потребує додаткового нагрівання, а волога – ще й витрат енергії на випаровування води. У результаті полум’я слабшає, диму стає більше, а тепла в будинку меншає. Як це виправити, пише Deccoria.

Чому не варто відразу спалювати холодні дрова

Якщо запас палива зберігається надворі, не поспішайте відразу класти поліна в камін або піч. Спочатку вони мають нагрітися, а частина тепла від полум’я витрачатиметься саме на це. Якщо ж деревина ще й волога через дощ або сніг, для її висушування знадобиться додаткова енергія.

Тому дрова можуть довго розгорятися, тліти й утворювати більше диму. Щоб цього уникнути, заносьте невеликий запас до приміщення заздалегідь – приблизно за одну-дві доби до використання. Водночас не варто зберігати в кімнатах багато деревини: це може підвищувати вологість і створювати додаткову пожежну небезпеку.

Як правильно зберігати дрова взимку

Основний запас найкраще тримати надворі під навісом, який захищає від опадів. Дрова потрібно складати так, щоб повітря вільно циркулювало між полінами. Не варто щільно притискати їх до вологої стіни або накривати матеріалом, який затримує вологу.

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У будинку облаштуйте невелике місце неподалік печі чи каміна, але на безпечній відстані від вогню. Підставка або спеціальна дровниця допоможе підтримувати порядок і не забруднювати підлогу. Не заносьте більше деревини, ніж потрібно на найближчий час, а першими використовуйте поліна, які перебувають у приміщенні найдовше.

Як перевірити, чи сухі дрова

Найточніше вологість деревини визначає електронний вологомір. Для ефективного спалювання вологість дров зазвичай має становити не більше 20%.

Без приладу можна скористатися простим способом: постукайте двома полінами одне об одне. Суха деревина зазвичай видає дзвінкий звук, а волога – глухий і приглушений. Проте це лише приблизна перевірка, яка не замінює вимірювання.

Також огляньте деревину: сухі поліна часто мають тріщини на торцях, а їхня поверхня не виглядає вологою. Проте лише за зовнішніми ознаками та звуком не можна достовірно визначити, чи достатньо вони просохли.