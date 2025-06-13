Проблеми з формуванням зав'язей можуть починатися ще на етапі підбору посівного матеріалу

На відміну від таких теплолюбних культур, як кавуни чи дині, які гарно розвиваються переважно в південних широтах, кабачки та патисони чудово плодоносять і на заході, і на півночі, і в центрі країни. Ці рослини вирізняються витривалістю та не потребують складного догляду. Але, як і будь-яка інша культура, вони не позбавлені проблем. Часто городники помічають, що зав'язі кабачків починають гнити або взагалі не утворюються. Як боротися з такою проблемою, пише «Яскрава клумба».

Невдалий вибір насіння

Проблеми з формуванням зав'язей можуть починатися ще на етапі підбору посівного матеріалу. Якщо використовувалося надто молоде насіння власного зібрання, то у таких рослин переважно формуються чоловічі квіти, а жіночих, відповідно, майже немає – це й пояснює відсутність плодів.

Щоб уникнути подібних ситуацій, краще використовувати магазинне насіння від перевірених виробників або висівати власне, але якому не менше трьох років – саме таке вважається повністю дозрілим і придатним для плодоношення.

Помилки при виборі ділянки

Нерідко кабачки цвітуть пустоцвітом через порушення правил сівозміни або невідповідний рівень кислотності ґрунту. Наприклад, якщо кабачки висаджені після огірків, гарбузів чи інших представників родини гарбузових, то ґрунт може бути збіднений на необхідні елементи. Підвищена кислотність також негативно впливає на утворення зав'язей.

Змінюйте місце вирощування гарбузових культур не частіше ніж раз на 3-4 роки. Якщо є підозра на кислий ґрунт, нейтралізувати його допоможуть доломітове борошно або деревна зола – дозування залежить від ступеня кислотності, але зазвичай це 200-500 г на 1 м².

Невідповідні умови зростання

Погода має вирішальне значення. За тривалої спеки та посухи рослини починають формувати здебільшого чоловічі квіти. Через перегрів пилок може ставати стерильним, що робить запилення неможливим. Ще один фактор – загущеність посадок. Якщо між рослинами замало простору, листя затінює одне одного, порушується вентиляція, і це також впливає на утворення плодів.

Спробуйте частково затінити посадки за допомогою навісу або гілля дерев. У сильну спеку рекомендується обприскування борною кислотою (2-3 г на 10 л води) – це стимулює утворення зав'язей. Якщо посадки занадто густі – видаліть частину листя для покращення доступу світла та повітря.

Надлишок квітів

Іноді рослина цвіте надто рясно, що здається хорошим знаком, але насправді це може призводити до зворотного результату. Рослина не здатна забезпечити достатнє живлення кожній квітці, внаслідок чого частина з них просто не дає плодів, або ж плодоношення обмежується лише першою хвилею.

У цьому випадку корисно вручну видалити частину квітів, щоб рослина не витрачала сили дарма. Це дозволяє їй зосередитися на формуванні повноцінних плодів, а не лише на декоративному цвітінні.

Брак поживних речовин

Недостатнє живлення також негативно впливає на плодоношення. Навіть якщо рослина цвіте, без мінеральних речовин зав’язі можуть не утворюватися, або ж плоди не розвиваються. Бур’яни також відіграють свою роль, відбираючи поживні елементи у культур.

Регулярне внесення добрив – важливий етап догляду. Можна використовувати спеціалізовані препарати на кшталт «Чистий лист» для кабачків. Також підійдуть комплексні добрива, наприклад, нітрофоска або азофоска. Не забувайте видаляти бур’яни, щоб уникнути конкуренції за ресурси.

Відсутність запилення

Часто забувають про роль комах-запилювачів. Якщо на ділянці майже немає бджіл або метеликів, то квітки не запилюються природним шляхом, і зав’язі не утворюються.

Залучайте комах: кабачки не повинні бути постійно під плівкою або сіткою. Спробуйте обприскати рослини слабким розчином меду (2-3 ложки на відро води) – це приверне бджіл. Також можливе ручне запилення: обережно зірвіть чоловічу квітку, видаліть пелюстки та прикладіть до жіночої квітки. Повторіть процедуру кілька разів для більшого ефекту.