Такий засіб не лише живить рослини, а й захищає їх від шкідників

Французькі городники здавна славляться прихильністю до природного землеробства та креативними підходами до вирощування овочів. Одним із ефективних засобів, який вони активно використовують, є настій кропиви, натуральне добриво, що стало справжнім секретом щедрих врожаїв. Як його використовувати правильно, щоб кабачки рясно родили, пишуть «Добрі новини».

На перший погляд звичайна рослина, кропива насправді є потужним стимулятором росту завдяки високому вмісту азоту, заліза та корисних мікроелементів. У Франції її вважають справжнім порятунком для таких вибагливих культур, як кабачки. Ці рослини швидко ростуть і потребують добре підживленого ґрунту, тому натуральний настій із кропиви – саме те, що потрібно.

Як приготувати настій

Готують добриво просто: приблизно 1 кг свіжої подрібненої кропиви (без коренів) заливають 10 літрами води, накривають ємність і залишають у теплому місці на 7-10 днів. Щодня рідину перемішують. Після завершення бродіння настій проціджують і розводять водою для поливу під корінь у пропорції 1:10, для обприскування – 1:20.

Такий засіб не лише живить рослини, а й захищає їх від шкідників, не забруднюючи довкілля. Якщо хочете виростити здорові кабачки без хімії, варто звернути увагу на цей метод.