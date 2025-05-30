Не всі культури однаково вигідні у вирощуванні, тому варто обрати ті, що приносять найбільше користі при найменших витратах

З огляду на постійне зростання цін на овочі та зелень у супермаркетах, дедалі більше людей замислюються над тим, аби частину продуктів вирощувати самостійно. Це не лише дозволяє заощадити, а й дає впевненість у якості та свіжості того, що потрапляє на стіл. Однак не всі культури однаково вигідні у вирощуванні, тому варто обрати ті, що приносять найбільше користі при найменших витратах. Які овочі дешевше виростити самостійно, аніж купувати, пише «Експерт».

Зелень

Базилік, кріп, петрушка, м’ята чи розмарин – це рослини, які легко вирощувати вдома навіть без великої ділянки. Зелень росте швидко, не потребує складного догляду та майже не хворіє. До того ж її вартість у магазинах часто завищена, а термін зберігання – короткий. Вирощуючи її самостійно, можна завжди мати під рукою свіжі ароматні приправи й не викидати зів’ялі залишки з пакування.

Перець

Ця культура добре пристосовується до кліматичних умов, а ще рідше уражається хворобами. Для перцю головне тепле місце, регулярний полив і легкий, дренований ґрунт. Він не вимагає надмірного догляду, але щедро віддячує якісним урожаєм.

Помідори

Особливо вигідно вирощувати помідори чері: вони компактні, плодоносні й не потребують багато місця. З кількох кущів можна зібрати достатньо ягід для щоденного споживання. Ці помідори менш вибагливі, ніж великоплідні сорти, і добре ростуть навіть у контейнерах на балконі.

Квасоля

Це одна з найменш вибагливих культур. Її легко висіяти прямо у відкритий ґрунт, і вона швидко дає результат. При належному догляді квасолю можна збирати майже все літо. До того ж це білкова рослина, що чудово доповнює раціон.

Спаржа

Хоча спаржа й потребує більше часу на старті, вона служить городнику довгі роки. Посадивши її один раз, можна отримувати врожай до 20 сезонів. Це ідеальний варіант для тих, хто готовий інвестувати трохи зусиль заради стабільного результату.

Огірки

Ці овочі смачні як свіжими, так і консервованими. Для гарного росту їм потрібно багато світла та вертикальна опора, так можна уникнути загнивання плодів і листя. Огірки добре реагують на регулярний полив і дають стабільний урожай протягом сезону.

Кабачки

Вони легко приживаються та швидко ростуть, але потребують уваги через загрозу з боку шкідників. Якщо вчасно помітити й усунути проблему, рослина порадує великим урожаєм навіть із кількох кущів.