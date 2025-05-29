Деякі рослини, посаджені поруч із буряком, здатні істотно покращити врожай

Буряк – один із головних овочів на українських городах. Його часто висівають на присадибних ділянках, адже він незамінний у багатьох стравах. Щоб виростити справді соковиті та смачні коренеплоди, важливо враховувати не лише полив, підживлення і склад ґрунту, а й те, які культури ростуть поблизу. Що посадити біля буряка, пишуть «Новини.LIVE».

Деякі рослини, посаджені поруч із буряком, здатні істотно покращити врожай – зробити овоч солодшим, допомогти утримати вологу, зменшити кількість бур’янів і навіть відлякати шкідників.

Корисні сусіди для буряка

Салат

Листовий салат чудово поєднується з буряком. Його невелика коренева система не заважає рости коренеплодам. Більше того, салат швидко вкриває землю, зберігаючи вологу й утворюючи тінь, яка стримує ріст бур’янів. Такий «килим» створює оптимальні умови для буряка, підвищуючи його соковитість і солодкість.

Чорнобривці

Ці яскраві квіти не лише додають кольору грядкам, а й виконують захисну функцію. Вони виділяють речовини, які покращують стан ґрунту і стримують розвиток шкідників, таких як слимаки, попелиця тощо. Крім того, чорнобривці оздоровлюють мікрофлору ділянки, знижуючи потребу у хімічних засобах.

Щоб отримати максимальний ефект, розміщуйте ці рослини у шаховому порядку або смугами між рядами буряка. Такий підхід не тільки покращить врожайність, а й зробить ділянку доглянутою й гармонійною.