Найчастіше рослина не цвіте через порушення світлового режиму

Каланхое може добре розростатися, мати соковите зелене листя, але водночас не випускати квітів. Часто причина полягає не в нестачі добрив чи поливу, а в неправильному освітленні. Ця рослина реагує на тривалість світлового дня, тому восени їй потрібно створити особливі умови. Як подбати про це в листопаді, пише Styler.

Коли каланхое зазвичай цвіте

Каланхое належить до рослин короткого дня. Для формування квіткових бруньок йому потрібні тривалі ночі: приблизно шість тижнів поспіль темрява має тривати близько 14 годин на добу.

Підготовку до цвітіння можна починати восени, зокрема в жовтні або листопаді. Однак квіти з’являються не відразу після зміни режиму освітлення. Тому якщо в листопаді на рослині ще немає бутонів, це не обов'язково свідчить про проблему.

Чому каланхое не випускає бутонів

Найчастіше рослина не цвіте через порушення світлового режиму. Навіть звичайна кімнатна лампа, увімкнена ввечері, може перервати необхідний період темряви. Якщо каланхое стоїть у кімнаті, де до пізнього вечора горить світло, йому складніше сформувати квіткові бруньки.

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Не менш важлива температура. Для утворення бутонів бажано підтримувати приблизно 21 °C удень і 16 °C уночі. Якщо горщик стоїть біля гарячої батареї, надмірне тепло може затримувати цвітіння.

Ще одна поширена причина – нестача денного освітлення. Каланхое потрібно тримати в добре освітленому місці, адже в затінку його пагони можуть витягуватися, а сама рослина слабшатиме.

Проблеми також виникають через надмірний полив. Якщо ґрунт постійно залишається мокрим, коріння може почати загнивати. Для каланхое потрібен пухкий, добре дренований субстрат, який встигає підсихати між поливами.

Як стимулювати цвітіння каланхое в листопаді

Насамперед налагодьте режим освітлення. Щовечора забезпечуйте рослині приблизно 14 годин безперервної темряви. Наприклад, можна прибирати горщик у темне приміщення о 18:00, а повертати на освітлене підвіконня о 08:00. Дотримуйтеся такого графіка близько шести тижнів.

Удень каланхое має отримувати достатньо світла, тому не залишайте його в затіненому кутку кімнати. Водночас не ставте горщик безпосередньо біля опалювальних приладів і захищайте рослину від холодних протягів.

Поливайте каланхое помірно: перед наступним зволоженням дочекайтеся, поки верхній шар ґрунту підсохне. Воду, яка зібралася в піддоні, зливайте, щоб коріння не перебувало в постійній волозі.

Також не варто поспішати з обрізуванням. Формувати кущ краще після завершення цвітіння, адже передчасне видалення пагонів може завадити появі квітів. Додаткові підживлення теж не замінять правильного режиму освітлення.

Коли каланхое зацвіте після зміни догляду

Для формування бутонів рослині потрібно приблизно шість тижнів тривалих ночей. Після цього минає ще певний час, перш ніж квіти розкриються.

Якщо почати забезпечувати каланхое необхідний режим із початку жовтня, перші квіти можуть з’явитися приблизно в січні. Якщо ж змінити умови лише в листопаді, цвітіння, відповідно, варто очікувати пізніше.