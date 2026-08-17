Так нарізають зазвичай лише копчені ковбасні вироби

Ковбасу часто нарізають навскіс, а не рівними шматочками. І заведено вважати, що так вона має гарніший вигляд – і це частково правда, але це не всі причини. УНІАН розповідає, чому ж ковбасу ріжуть під кутом і як правильно її нарізати.

Чому ковбасу нарізають навскоси?

Так нарізають зазвичай лише копчені ковбасні вироби. І ось чому:

Ковбаса, яку нарізали під кутом, має привабливіший вигляд, її можна краще роздивитися. Тому нарізані саме в такий спосіб ковбаси поміщають на вітрини магазинів. Косі скибочки ковбаси краще зберігають форму і не розвалюються, навіть якщо вони дуже тонкі. Деякі копчені ковбаси після термообробки стають жорсткішими і щільнішими, тому їх легше нарізати як раз під кутом. Такий спосіб нарізки також краще розкриває смак продукту.

Як правильно нарізати ковбасу під кутом, щоб розкрити її смак: