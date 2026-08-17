Ковбасу ріжуть під кутом не лише для краси: розкриваємо секрет
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Так нарізають зазвичай лише копчені ковбасні вироби
Ковбасу часто нарізають навскіс, а не рівними шматочками. І заведено вважати, що так вона має гарніший вигляд – і це частково правда, але це не всі причини. УНІАН розповідає, чому ж ковбасу ріжуть під кутом і як правильно її нарізати.
Чому ковбасу нарізають навскоси?
Так нарізають зазвичай лише копчені ковбасні вироби. І ось чому:
- Ковбаса, яку нарізали під кутом, має привабливіший вигляд, її можна краще роздивитися. Тому нарізані саме в такий спосіб ковбаси поміщають на вітрини магазинів.
- Косі скибочки ковбаси краще зберігають форму і не розвалюються, навіть якщо вони дуже тонкі.
- Деякі копчені ковбаси після термообробки стають жорсткішими і щільнішими, тому їх легше нарізати як раз під кутом.
- Такий спосіб нарізки також краще розкриває смак продукту.
Як правильно нарізати ковбасу під кутом, щоб розкрити її смак:
- Напівкопчену ковбасу краще нарізати під кутом 35–40°. Завдяки такій нарізці вона не лише матиме естетичніший вигляд, а й краще розкриє свій смак.
- Сирокопчену ковбасу ріжуть тонкими пластинками під ще більшим кутом – щонайменше 45°. Це значно полегшить сам процес нарізки, і як у випадку з напівкопченими виробами, тонкі скибочки краще дають змогу оцінити смак ковбаси.
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