Домашня ковбаса та шинка – це не лише смачна частина столу, а й страва, що потребує правильного зберігання. Як і будь-яка їжа, м’ясні вироби мають свої особливості в зберіганні, дотримання простих правил допоможе зберегти їхню свіжість на довший час. AgroReview розповідає, як правильно зберігати домашню ковбасу та шинку.

Як зберігати домашню ковбасу та шинку?

Зберігати шинку потрібно у прохолодній коморі або льосі з температурою від 0 до 10°C, загорнувши її у натуральну тканину, просочену оцтом або горілкою, що захищатиме від бактерій та розвитку плісняви. Також можна використати кілька шарів марлі.

Важливо підвішувати шинку так, щоб повітря вільно циркулювало з усіх боків. Не варто класти м’ясо на підлогу чи у закриту скриню – без доступу повітря продукт швидко зіпсується.

І раз на тиждень перевіряйте стан шинки: витирайте зайву вологу та змінюйте тканину за потреби.

У квартирах шинку можна зберігати на балконі, якщо там прохолодно. Для цього її потрібно загорнути спочатку у папір для випічки, далі у тканину, а потім розмістити у картонній коробці з отворами для вентиляції. Такий спосіб дозволить уникнути пересихання та псування м’яса.

А ковбаси, на відміну від шинки, містять більше жиру та спецій, тому зберігаються менше. Їх рекомендується тримати в холодильнику до двох тижнів, загорнувши кожну окремо в пергаментний папір. Не використовуйте поліетиленові пакети, оскільки ковбаса має «дихати». В пакеті ковбаса швидко покриється слизом.

Для тривалого зберігання ковбасу можна заморожувати порціями по 200-300 грам, загорнувши кожну ковбасу у папір, а потім у пакет. У такому вигляді ковбаса може зберігатися до 3 місяців, проте після розморожування вона втрачає частину своєї соковитості, тому краще заморожувати лише частину готових ковбас.