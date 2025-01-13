Якщо ви неправильно організували освітлення, на рослині це обов’язково буде відображатися

Фіалки – улюбленці багатьох квітникарів завдяки своїй компактності, яскравим кольорам і різноманіттю сортів. Prostoway розповідає, що інколи листя фіалки починає рости догори через деякі помилки у догляді.

У деяких випадках це може бути особливістю сорту, наприклад, таких як «Блакитна лагуна» чи «Блакитний дракон». Але зазвичай листя росте в більш горизонтальному положенні.

Якщо ви неправильно організували освітлення, на рослині це обов’язково буде відображатися. Дефіцит буде провокувати ріст листя в видозміненому положенні. Лікування просте – збільшити освітлення.

Але варто пам’ятати, що при надлишковому освітленні листя фіалки також може тягнутися до гори. Особливо це може статися взимку, коли фіалки стоять під лампами. Якщо так відбувається, потрібно зменшити потужність фітолампи, тоді з фіалкою все буде добре, і ситуація з листям виправиться. Якщо горщики стоять біля вікна, переставте їх трохи далі.

Неправильний полив також шкодить фіалкам. Помірність – запорука успіху. Якщо ви будете висушувати ґрунт і тільки іноді поливати, листя також буде тягнутися догори.

Ще одна розповсюджена причина – загущення розетки фіалки. Це відбувається через нарощування пасинків. В такому випадку потрібно їх відділяти та розсаджувати, щоб прорідити розетку. Поступово листя перейде в потрібне йому положення.