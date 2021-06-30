У чому задум чотирьох металевих літер «LVIV»

Проїжджаючи повз озеро зі сторони Наукової, можна побачити чотири металеві літери «LVIV». У чому задум такого об'єкту, і як взагалі виглядатиме територія найближчим часом, уже відомо. Розповідаємо в матеріалі.

«Багато міст мають свої символи у вигляді скульптури з літер – Беверлі Хілз, Барселона, Голівуд, тому подумав, що і Львову потрібен такий елемент, який поєднував би його зі світовою культурою, з іншими відомими містами, загалом із сучасним мистецтвом. Подібні арт-об'єкти я реалізовую в Лондоні, Лос-Анджелесі, готую проект для Лас Вегаса, а тепер ці міста і Львів матимуть спільну мистецьку рису, – поділився ідеєю концепції скульптури її автор Олександр Горецький. – Щодо самого формату букв, то їх ми створили інтерактивними: люди можуть торкатися, вилазити, обіймати, фотографуватися з ними, сидіти поруч, адже Львів відкритий до світу, як і наша скульптура. На одному об'єкті все не завершиться, адже творці проекту тут планують зробити цілий арт-парк, а сьогодні ми даємо йому своєрідний старт», – пояснив митець.

Подивитися на стелу можна в будь-який час, доступ до неї відкритий для всіх.

Загалом на території озера приблизно рік вже відбуваються якісь роботи, зараз практично добудовані дві споруди, але єдине, що було відомо за цей час – качки залишаться. Лише зараз стало зрозуміло, що і хто тут планує робити. Ініціатор проекту – інвестиційна компанія «Asgard», тому спитали одразу в них.

– Що все-таки буде на озері?

– Тут буде дуже смачно, красиво, сучасно, інтерактивно і ще довгий ряд епітетів, бо плануємо створити місце, яке стане цікавим і львів'янам, і туристам, й інвесторам. Сюди приходитимуть, щоб відпочити, погуляти навколо озера, повечеряти в ресторані чи попрацювати з виглядом на озеро. Знаю, звучить поки що досить загадково, але ця інтрига триватиме ще недовго, обіцяємо. Насправді дуже ретельно працювали над концепцією, ідеями, розробками дизайну архітектури, переговорами з резидентами. Декілька разів змінювали підхід, бо хочемо крутого результату, а воно вимагає багато часу. Вже найближчим часом поділимося деталями роботи, яку встигли реалізувати, – розповідає генеральний директор компанії Сергій Ковальов.

– Доступ до озера і самої території буде відкритий всім?

– Так, ми ставили в пріоритет зробити набережну як громадський простір в певному сенсі, тобто проводити час тут зможуть усі. Львів спраглий до води, ми це помітили і з власного досвіду, коли зрозуміли, що в місті немає де відпочити біля облагородженої водойми з можливістю робити щось цікавіше, ніж просто ходити по стежці. Тому творимо локацію, яка хоч трохи компенсує цей біль усіх львів'ян.

– Чому почали саме зі встановлення скульптури?

– Як уже згадував Олександр, тут буде і мистецька локація також, а крім того, ми хочемо, щоб наше місто асоціювали з чимось модерним, такою, як буде територія озера в майбутньому. То ж почали історію нашого проекту зі словом LVIV.

– Як називатиметься місце?

– Про назву місто дізнається одночасно з першими анонсами проекту, – додав Сергій.

Ну, що ж, тоді чекаємо новин.