На квітучих полях вирощують 26 тисяч рослин

У селі Стрілки біля Львова відкриють плантацію з квітами «Казкові поля», де вирощують лаванду, троянди, гортензії та спіреї. 19 червня поля відкривають для відвідувачів, вхід – 50 грн.

Відстань зі Львова до полів становить приблизно 25 км. Поля розташовані на території розсадника «Клуб рослин» у Стрілках, по дорозі до Свірзського замку. Загальна площа полів – 17 га, з яких гектар займає лаванда, ще 2 га – квітучі рослини, а решта – декоративні не квітучі рослини.

Директор «Клубу рослин» та засновник квіткових полів Назарій Зінько розповів ZAXID.NET, що на полях вирощують лаванду, різні сорти троянд, гортензій та спірей. Відкриття полів 19 червня приурочать до початку цвітіння лаванди, яка квітуватиме близько місяця.

«До карантину я багато подорожував країнами Європи та Азії, де бачив приватні парки і поля з тюльпанами та лавандою. Був, зокрема, у Нідерландах і Франції, де спілкувався з колегами, які також вирощують декоративні рослини і створюють парки. В мене давно було таке ж бажання – створити парк, куди могли б приходити люди і насолоджуватись рослинами», – розповів Назарій Зінько.

У 2019 році на території розсадника виділили окрему ділянку під створення квітучих полів, де почали висаджувати рослини, які перед цим вже кілька років росли у горщиках. Більшість із саджанців купили в Нідерландах і виростили в Україні.

«Щоб запустити проект, рослини повинні мати 7-8 років, зараз їм 4-5 років. Перед тим, як висаджувати їх у ґрунт, ми вирощували рослини в горщиках у своєму розсаднику», – каже засновник розсадника.

Зараз на квіткових полях росте 26 тисяч рослин 40 різних видів, із яких 20 тисяч – це лаванда. На полях відвідувачі можуть не лише помилуватися квітами, зробити фотосесію чи відпочити. На території є садовий центр, де можна придбати рослини, магазин із продуктами, кафе, ятки з випічкою та українськими стравами, місця для відпочинку та дитмайданчик. Безкоштовно можна скористатися шезлонгами і гамаками.

Упродовж місяця на вихідних на полях організовуватимуть вечірні концерти. До наступного року планують збудувати ще великий майданчик для дітей у вигляді замку та залучити митців для створення скульптур.

«Це дуже соціальний проект, тому ціни – демократичні. Ми вклали в створення полів кілька мільйонів і тому встановили символічну плату за вхід, аби мати можливість повноцінно за ними доглядати», – додав Назарій Зінько.

Відвідати поля можна буде з 19 червня з 10:00 до 19:00. Вхід – 50 грн. Святкові фотосесії у ранковий та вечірній час коштують 400 грн, натомість туристи можуть зробити фото з рослинами безкоштовно впродовж дня