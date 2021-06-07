Під час сходження на Пікуй туристи виявили, що фігури Ісуса Христа там вже немає

Встановлена чотири роки тому 120-сантиметрова статуя Ісуса Христа на горі Пікуй обвалилась. Туристи виявили, що на місці фігури Ісуса залишився лише постамент. Найімовірніше, фігура Ісуса впала у прірву під час морозів і снігопадів. Відновлювати статую на найвищій горі Львівщини наразі не планують.

Про зникнення з гори Пікуй гіпсової фігури Ісуса Христа повідомили туристи у Facebook-спільності «Хочу_в_гори» у неділю, 6 червня. Коли саме обвалилася статуя Ісуса Христа достеменно невідомо. За словами місцевих жителів, найімовірніше, що статуя Ісуса Христа впала під час сильних снігопадів на початку весни.Сільський голова села Верхнє Гусне, громада якого колись ініціювала встановлення статуї Ісуса Христа на горі Пікуй, Іван Ільницький розповів ZAXID.NET, що статуя Ісуса Христа останнім часом була у поганому стані і, скоріш за все, впала у прірву.

«Скоріше всього, то природнє явище, але, можливо, і вандали знищили. Статуя була потріскана і, можливо, вітром знесло в урвище. Уламків ми не знайшли», – повідомив Іван Ільницький.

За його словами, у поліцію з цього приводу ніхто не звертався. Поки що розмови про відновлення скульптури не ведуться.

120-сантиметрову фігуру Ісуса Христа встановили у 2017 році, а через чотири роки вона обвалилась

Староста села іншого гірського села Кривка Михайло Повханич у коментарі LMN теж припустив, що статую Ісуса Христа знесло вітром.

«29 травня ми мали сходження на гору Пікуй, присвячене вшануванню річниці від смерті Івана Франка. Побачили, що на місці, де була статуя Ісуса, залишилася лише підставка. Тут немає 100-відсоткової впевненості, що статую знесли вандали. Вона не була досить міцною, тому могла просто не витримати навали снігу чи сильного вітру. Але, можливо, це й справа рук вандалів», – каже LMN.

Судячи з зимових фото з Пікуя, фігура Ісуса справді сильно обмерзає під час снігопадів.

Взимку статуя сильно обмерзала і вкривалась грубим шаром снігу (фото Юрія Гнатина)

120-сантиметрову гіпсову статую Ісуса Христа на горі Пікуй встановила місцева громада у 2017 році. Після встановлення скульптури користувачі соцмереж висловлювати сумніви, чи зможе статуя витримати суворі зими і грози, які часто трапляються горах.

Гора Пікуй має висоту 1408 метрів, вона є найвищою вершиною у Львівській області. Гора розташована на межі Львівської і Закарпатської області і є найвищою точкою Вододільного хребта українських Карпат. На вершині Пікуя розташовані стовп-обеліск та два хрести. Торік місцева парафія ПЦУ заявила про намір збудувати каплицю на горі.