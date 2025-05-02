З віком люди часто втрачають м'язи та набирають жирові відкладення

З віком на талії з’являються зайві сантиметри, і ця проблема не є суто косметичною. Жир на животі прискорює старіння та уповільнює обмін речовин, підвищуючи ризик розвитку діабету, проблем із серцем та інших хронічних захворювань, каже гастроентеролог-дієтолог Олег Швець, і наводить результати наукових досліджень, які пояснюють, чому з віком талія стає більшою.

Доклінічні дослідження City of Hope, однієї з найбільших і найсучасніших організацій з дослідження та лікування раку в США та провідного дослідницького центру з вивчення діабету та інших небезпечних захворювань, виявили винуватця вікового збільшення жиру на животі. Результати дослідження були опубліковані у квітні 2025 року в журналі Science.

«З віком люди часто втрачають м'язи та набирають жирові відкладення, навіть якщо їхня маса тіла залишається незмінною. Науковці виявили, що старіння викликає появу стовбурових клітин нового типу та посилює масове виробництво жирових клітин в організмі, особливо навколо живота», – каже лікар.

Дослідники провели серію експериментів на мишах, які згодом були підтверджені на людських клітинах. Вони зосередилися на білій жировій тканині (БЖТ), відповідальній за вікове збільшення ваги. Хоча відомо, що жирові клітини з віком збільшуються в розмірах, вчені підозрювали, що БЖТ також розширюється внаслідок утворення нових жирових клітин, а це означає, що вона може мати необмежений потенціал для зростання.

Щоб перевірити свою гіпотезу, дослідники зосередилися на клітинах-попередниках адипоцитів (APC), групі стовбурових клітин у БЖТ, які перетворюються на жирові клітини.

«Спочатку вони пересадили ці клітини від молодих і старих мишей іншій групі молодих мишей. Клітини від старих тварин швидко згенерували велику кількість жирових клітин. Однак, коли науковці пересадили стовбурові клітини від молодих мишей старим, вони не виробляли багато нових жирових клітин. Результати підтвердили: старі клітини здатні самостійно виробляти нові жирові клітини, незалежно від віку їхнього господаря», – каже Олег Швець.

У той час як здатність більшості дорослих стовбурових клітин до росту зменшується з віком, з клітинами у БЖТ відбувається протилежне — старіння розблоковує їх здатність розвиватися і поширюватися. Це перший доказ того, що животи збільшуються з віком завдяки високому виробленню нових жирових клітин в клітинах-попередниках адипоцитів.

Старіння також трансформує ці клітини в новий тип стовбурових клітин, які називаються преадипоцитами, специфічними для певного віку (CP-As). Виникаючи в середньому віці, вони активно виробляють нові жирові клітини, що пояснює, чому старі миші набирають більше ваги. Сигнальний шлях під назвою рецептор інгібіторного фактору лейкемії (LIFR), як виявилося, грає визначальну роль у розмноженні цих клітин та їх перетворенню на жирові клітини.

Використовуючи секвенування одноклітинної РНК на зразках тканин людей різного віку, науковці продовжили дослідження клітин-попередників адипоцитів в лабораторії. Вони виявили подібні клітини CP-As, кількість яких була більша в тканинах людей середнього віку. Їхнє відкриття також доводить, що ці клітини в організмі людини мають високу здатність створювати нові жирові клітини.

«Розуміння ролі клітин CP-As у метаболічних порушеннях і того, як вони з'являються під час старіння, може призвести до віднайдення нових медичних рішень, які зменшать жир на животі та сприятимуть здоров'ю і довголіттю», – каже лікар.

Майбутні дослідження, за його словами, будуть зосереджені на вивченні цих клітин та розробці нових стратегій, які усувають або блокують ці клітини, щоб запобігти віковому збільшенню жирової маси.