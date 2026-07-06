Мозок може сприймати розмову про гроші як загрозу

Ви можете добре виконувати свою роботу, брати на себе більше обов’язків і заслуговувати на вищу зарплату, але все одно боїтеся сказати про це керівнику. Перед розмовою з керівником можуть з’являтися тривожні думки, напруга в тілі, пришвидшене серцебиття і бажання відкласти цю розмову на кращий момент.

Часто люди пояснюють це невпевненістю у собі або страхом здатися нахабними. Однак психологиня Наталія Шейнич каже, що така реакція має значно глибші причини: наш мозок може сприймати прохання про більшу зарплату як потенційну загрозу статусу та безпеці.

Чому ми боїмося просити більше

Наталія Шейнич пояснює, що з погляду еволюційної психології боротьба за більшу кількість ресурсів завжди була пов’язана зі зміною статусу. У тваринному світі для цього часто потрібно було кинути виклик чинній ієрархії.

« Коли тварини намагаються підвищити свій статус – отримати більше ресурсів, їжі, території чи самиць – їм доводиться кидати виклик чинній ієрархії у зграї», – пояснює психологиня.

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У природі такий виклик може мати серйозні наслідки. Тварина ризикує програти боротьбу, втратити своє місце у групі або стати вигнаною. Для соціальних істот це було питанням виживання.

«Якщо тварина кидає виклик альфі, то вона приймає ризики того, що її можуть фізично покалічити за це або вигнати зі зграї. І для соціальної тварини це вигнання зі зграї моментально збільшує ризики померти від голоду чи від інших хижаків», – розповідає Наталія Шейнич.

Людина живе у зовсім інших умовах, однак частина давніх механізмів реакцій залишилася. Саме тому звичайна робоча розмова іноді може відчуватися як щось небезпечне.

Розмова про гроші часто викликає напругу та тривогу. Фото ілюстративне з відкритих джерел

«Наш мозок починає бити на сполох тоді, коли ми йдемо просити підвищення, тому що попросити підвищення – це дуже схоже на те, щоб кинути виклик певній ієрархії, яка панує у соціальному середовищі», – каже Наталія Шейнич.

Тобто людина може розуміти, що керівник не становить для неї загрози, але тіло все одно реагує напругою.

«Мозок каже: не кидай виклик, не вимагай більше ресурсу, сиди тихо, бо і так нормально, ти й так у безпеці. Інакше тебе виженуть з племені і тобі буде погано. Тому в нас може вмикатися фізіологічна реакція», – пояснює фахівчиня.

Як реагує тіло перед серйозною розмовою

За словами психологині, перед важливими розмовами може вмикатися фізіологічна реакція стресу.Мозок намагається захистити людину і підштовхує її уникнути ситуації, яка здається ризикованою.

«Перед тим, як піти на перемови з шефом у нас можуть пітніти долоні, з'являтися тахікардія, пересихає в горлі, зʼявляється бажання втекти, тому що ми хочемо максимально себе вберегти», – пояснює Наталія Шейнич.

Саме через це люди можуть місяцями чекати, переконувати себе, що зараз не часі та сподіватися, що керівник сам помітить їхню роботу і запропонує більше грошей.

Чому ми поводимося невпевнено поруч із керівником

Страх перед авторитетними людьми також пов’язаний зі сприйняттям ієрархії. Наталія Шейнич пояснює, що соціальні тварини перед домінантною особою використовують певні сигнали покори перед сильнішими особинами, щоб показати «я не становлю загрози». Хтось притискає вуха, хтось опускає хвіст, хтось відводить погляд, а хтось сутулиться і намагається здаватися меншими у розмірах.

У людей це може проявлятися через мову тіла.

«Це схоже на поведінку людини, коли вона заходить до шефа і раптом починає говорити неприродньо високим голосом, починає метушитися, складати руки, схиляти голову, тому що ось ці знаки покори раніше гарантували виживання», – зазначає психологиня.

Тому перед розмовою про зарплату варто звернути увагу не лише на аргументи, а й на власну поведінку: позу, голос, спосіб формулювання думок. Людина не просить милостиню – вона обговорює оплату своєї роботи.

Чому тема грошей викликає сором і напругу

Окрім еволюційних механізмів, важливу роль відіграє особистий досвід. Ставлення до грошей часто формується ще у дитинстві.

Якщо фінансові питання вдома постійно супроводжувалися сварками, напругою чи тривогою, у дорослому віці сама необхідність говорити про зарплату може викликати сильний дискомфорт.

«Тема грошей сама по собі вже заряджена стресом. Вона дуже тригерна для більшості людей з дитинства», – пояснює Наталія Шейнич.

За словами психологині, через такі установки люди можуть роками залишатися на зарплаті, яка їх не влаштовує, лише тому, щоб не переживати стрес від розмови.

Ставлення до грошей впливає на вміння про них говорити. Фото ілюстративне з відкритих джерел

Як змінити ставлення до розмови про зарплату

Перш за все варто дозволити собі хвилюватися. Тривога перед важливою розмовою не означає, що людина не готова або не заслуговує на більше.

«Перше – це однозначно легалізувати власну тривогу. Вона є нормальною, вона з нею стикається більшість людей», – каже психологиня.

Також важливо переглянути те, як людина сприймає керівника. Іноді він несвідомо може асоціюватися з фігурою, яка оцінює, дозволяє або карає. Натомість психологиня радить дивитися на робочі відносини як на обмін.

« Коли ви ідете на ринок для того, щоб купити огірки, ви не будете вважати продавця огірків своїм володарем. Ви просто будете домовлятися з продавцем про ціну», – порівнює психологиня і додає: «Ви продавець ваших навичок, вашого часу, вашої кваліфікації, експертності. І ваш керівник купує ці ваші навички і ваш час. Уявіть, що у вас звичайні ринкові відносини».

Тобто прохання про підвищення – це не конфлікт із керівником, а переговори про вартість ваших знань, досвіду та часу.

Чому відмова не означає поразку

Один із найбільших страхів людини – почути «ні». Часто люди сприймають можливу відмову як оцінку себе чи своєї професійності. Однак психологиня наголошує: ці речі потрібно розділяти.

«Відмова не є оцінкою вашої особистості. Відмова може бути пов'язана з іншими факторами. Це може бути просто кризовий стан, економічний фактор, що панує зараз на ринку. Можливо, у компанії зараз немає бюджету», – пояснює Наталія Шейнич.

Наталія Шейнич порекомендувала перед розмовою варто чесно відповісти собі: що найгірше може статися? Найімовірніше, результатом буде просто відмова, після якої ситуація залишиться такою ж, як була до цього.