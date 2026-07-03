Якщо у вас була коротка поїздка, то особливих запобіжних заходів не потрібно

Після тривалої поїздки або руху на високій швидкості багато водіїв одразу вимикають двигун. Для автомобілів із турбонаддувом така звичка може негативно вплинути на стан двигуна. Blikk розповідає, чому не варто одразу глушити автомобіль у спеку.

Якщо у вас була коротка поїздка, то особливих запобіжних заходів не потрібно. Однак, якщо ваш двигун довго працював під навантаженням, то після зупинки рекомендується дати двигуну попрацювати на холостому ходу.

Ця процедура дуже важлива для двигунів із турбонаддувом, які надзвичайно чутливі до температури та навантаження, особливо в спеку. Під час роботи турбокомпресора вихлопні гази двигуна приводять у рух ротор, який обертається за температури кількох сотень градусів Цельсія. Різка зупинка перериває подачу оливи, необхідної для змащування, що прискорює знос компонентів. Цього можна уникнути, давши двигуну охолонути на холостому ходу протягом щонайменше 90 секунд після тривалої поїздки або їзди на високій швидкості та 30 секунд для коротких поїздок.

За оптимальних умов турбокомпресор може прослужити до 300 тисяч кілометрів. Правильне охолодження після навантаження та належний догляд здатні збільшити його ресурс ще приблизно на 100 тисяч кілометрів.

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У деяких сучасних автомобілях, насамперед спортивних моделях, система охолодження турбокомпресорів продовжує працювати навіть після вимкнення двигуна. Завдяки цьому забезпечується додатковий захист без участі водія.