Троянда, вражена попелицею, може засохнути разом з пуп’янками

Троянди – складні у догляді рослини. Але, коли їм чогось не вистачає, це одразу можна помітити по змінах квітки. Що відбувається з трояндою, коли у неї сохнуть пуп’янки, читайте на ZAXID.NET.

Причин засихання пуп’янків на кущі може бути багато, пише ProstoWay.

Основні це:

недотримання правил поливу;

нестача поживних речовин;

захворювання та шкідники;

погодні умови;

неправильно обране місце посадки.

Троянди сонцелюбні рослини, якщо їм бракує світла, вони не розвиваються й не квітнуть. Якщо кущ росте у затінку, то троянда може скидати пуп’янки разом із листям.

Але, так же важливо, щоб при посадці троянд, ви обрали місце, яке не знаходиться цілий день на відкритому сонці. Найкраще, щоб сонце було лише у першій половині дня.

Всихання пуп’янків може бути також і від перезволоження. Коренева система гниє і рослина втрачає пуп’янки.

Це працює і в протилежному – бракує вологи, то троянда також може втратити свої бутони.

Причиною ще можуть бути комахи-шкідники. Найчастіше – це попелиця. Троянда, вражена попелицею, може засохнути разом з пуп’янками.