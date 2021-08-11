Ще одну львівську лікарню включили в пілотний проект МОЗ з пересадки органів

У середу, 11 серпня, Кабінет міністрів включив у пілотний проект МОЗ з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів ще дев'ять медичних закладів України. Серед них є і медичний заклад зі Львова – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, який буде проводити пересадку нирки дітям.

Цієї миті лікарі Центру чекали з середини червня. Першу трансплантацію нирки вони провели 20 квітня 2021 року. Реципієнткою була 13-річна львів’янка, а донором – її батько.

Як повідомив ZAXID.NET директор Центру Андрій Синюта, другу пересадку нирки дитині від родинного донора у Центрі планують провести вже наприкінці серпня або на початку вересні цього року. І надалі планують проводити такі пересадки на постійній основі і не лише дітям з Львівщини, а й з інших областей Західної України.

У листі очікування на пересадку нирки є 22 дитини лише з Львівщини. Приблизно стільки ж таких дітей є і в інших областях. Такі операції для пацієнтів будуть безкоштовними, точніше, іх проводитимуть за кошти держбюджету. Досі батьки хворих дітей шукали для них порятунок за кордоном, де трансплантація нирки коштує понад 60 тис. євро.