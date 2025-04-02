2 квітня 1725 народився Джованні-Джакомо Казанова, італійський авантюрист, герой-коханець та письменник. 300 років минуло з дня його народження, а його історія все ще хвилює кінематографістів. Пропонуємо п’ять фільмів, де знаменитого авантюриста зіграли Ален Делон, Річард Чемберлен, Дональд Сазерерленд та Гіт Леджер.

«Казанова Федеріко Фелліні»

Fellini's Casanova, 1976, режисер – Федеріко Фелліні, у ролі Казанови – Дональд Сазерленд

Ця версія шаленого життя Джакомо Казанови є найвідомішою. Оповідь у фільмі ведеться у формі спогадів старого Казанови про дні молодості. Історія Джакомо Казанови – це нескінченна низка випадкових зв'язків, бурхливих та дивних романів, покинутих жінок у різних містах Європи. Серед коханок авантюриста – черниця, німфоманка та стара відьма.

«Казанова»

Casanova, 1987, режисер – Саймон Ленгтон, у ролі Казанови – Річард Чемберлен

Історія життя знаменитого Казанови від підліткових років до старості. Подорожуючи Європою, легендарний спокусник змінює одну жінку за іншою. Наприкінці життя Казанова усамітнюється у Богемії, де збирається написати свої спогади. Але немає спокою зістарілому ловеласу, поки живий його старий суперник.

У фільмі також знімались Фей Данауей, Сільвія Крістель, Орнелла Муті, Ганна Шигулла.

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«Повернення Казанови»

The Return of Casanova, 1992, режисер – Едуар Ньєрман, у ролі Казанови – Ален Делон

Старий Казанова живе у вигнанні у французькій провінції та має проблеми з грошима. Прийнявши пропозицію знайомого пожити у його садибі, він захоплюється молодою племінницею господаря Марколіної. Помітивши, що дівчина абсолютно байдужа до його залицянь, літній ловелас готовий вдатися до будь-яких засобів, щоб досягти мети.

«Казанова»

Casanova, 2005, режисер – Лассе Хальстром, у ролі Казанови – Гіт Леджер

Історія знаменитого коханця у цій картині змальована не так, як ми звикли. Цього разу естет, мрійник і філософ Хальстром вирішив розважитися. Замість вишуканих історій він створив веселу стрічку «плаща та шпаги», де Казанову цілком могли б звати Фанфан-Тюльпаном. Хальстром робить напівказку-напівкомедію про те, що Казанова, виявляється, був однолюбом.

Гіт Леджер, трагічна смерть якого у віці 27-ми років додала його образу таємничості, у цій картині вже перебуває у розквіті таланту. Роль Казанови – одна з найкращих у його кар’єрі. А сам фільм, звичайно, не видатний щедевр, проте це цілком приємний для перегляду.

У фільмі також знімались Сієнна Міллер, Джеремі Айронс, Олівер Платт, Лена Улін.