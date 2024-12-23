Українці знову зустрічають Різдво і Новий рік в умовах повномасштабної війни з Росією. Проте дух свята не щезає навіть у найважчі часи. Кінематограф не раз звертався до теми Різдва в умовах жорстокої війни. Пропонуємо подивитись чотири фільми про те, як це відбувалось у різні часи.

«Тиха ніч»

Silent Night, 2002, режисер Родні Гіббонс

Німеччина, 1944 рік. До будинку німкені приходять три американські солдати, один з них поранений. Вона пускає їх до будинку за умови, що вони викинуть зброю у сніг. За годину приходять ще три солдати, цього разу німецькі. Вона просить їх вчинити так само, адже сьогодні Різдво і треба зустріти це найсвітліше свято року за одним столом, усім разом. Чи вдасться молодій матері уникнути кровопролиття хоч на один вечір?

Головні ролі зіграли Лінда Гемілтон, Меттью Гарбор, Романо Орцарі, Ален Голем, Майкл Елкін, Мартін Ньюфелд, Марк Ентоні Крупа, Кассіан Бопп, Джеймс Макгоун та інші.

«Щасливого Різдва»

Joyeux Noel, драма, Франція, 2005. Реж.: Крістіан Каріон.

Перша світова війна. Напередодні нового 1915 року на одній з ділянок фронту у Франції зустрічаються французькі, німецькі і шотландські солдати. Вони озлоблені, перелякані і втратили надію. Все міняє різдвяна ніч, коли недавні вороги забувають про своє протистояння

У головних ролях Діана Крюгер, Даніель Брюль, Гійом Кане.

Що робити, коли немає світла? Вмикайте фільм або улюблений серіал на гаджетах! Бо навіть у найтемніші вечори онлайн-кінотеатр SWEET.TV буде поруч. Тут можна завантажити вподобані стрічки та дивитися їх будь-де навіть без світла й інтернету. Це просто, зручно і без жодних доплат!

«Різдвяне перемир'я»

Christmas Truce, 2015, режисер Браян Скіба

Напередодні Різдва 1944 група американських солдатів під керівництвом капітана Джона Майєрса та двох фахівців вибухотехніків вилітає в район Арденн. Їм наказано підірвати міст біля невеликого містечка Еріц. Загону вдалося залишити збитий літак, але рядовий Джонсон під час приземлення зламав ногу. Хлопці виходять до ферми, де мешкають Гелена Геммонд та її дочка. Американський військовий та дівчина закохалися один в одного під час Різдвяного перемир'я, що відбулося під час операції в Арденнах. Вони обіцяють зустрітися знову, коли війна закінчиться і люди відзначатимуть Різдво.

Головні ролі зіграли Крейг Олійник, Елі Ліберт, Кейт Вернон, Джош Блекер, МакКензі Грей, Майк Допуд та інші.

«Різдво разом»

2023, продюсерка Христина Кулаковська

Фільм «Різдво разом» — це атмосферна повнометражна документальна стрічка про те, як у січні 2023 року молодь з усієї України обʼєдналася в три ініціативи й вирушила вертепувати на Слобожанщину. Хлопці й дівчата створювали різдвяне свято жителям звільнених населених пунктів, які пережили окупацію та жахи російського терору. Із побажаннями миру та перемоги колядники ходили від хати до хати в Балаклії та Ізюмі, Тростянці та Охтирці, Малій Рогані та Дергачах. Подивитись фільм повністю можна тут.