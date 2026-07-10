Квадратний метр нерухомості обійдеться новій власниці у 33,7 тис. грн

У п’ятницю, 10 липня, регіональне відділення Фонду держмайна в Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях провело аукціон з продажу частини будинку побуту у Тлумачі на Прикарпатті. Переможцем торгів стала місцева підприємиця Тетяна Баранська.

Вибір нерухомості для облаштування оселі або бізнес-приміщення – особливий момент у житті кожної людини. «Інтергал-Буд» – один із лідерів серед приватних забудовників України. 23 рік досвіду та інноваційних рішень на ринку. Процес будівництва компанія веде власним коштом та не має жодної недобудови.

Йдеться про чверть двоповерхової будівлі будинку побуту площею 504 м2 на вул. Устима Кармелюка у Тлумачі. Будинок зведений у 1986 році, оснащений електропостачанням, водопроводом та каналізацією, а також автономним газовим опаленням.

За об’єкт, який продавали зі стартовою ціною у 5,39 млн грн, змагалися шестеро учасників. Під час торгів вартість лота зросла утричі. Переможницею всіх трьох раундів аукціону стала прикарпатка Тетяна Баранська, яка запропонувала за об’єкт 17 млн грн. Таким чином 1 м2 нерухомості в Тлумачі обійдеться новій власниці у 33,7 тис. грн.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, 37-річна мешканка Тлумача Тетяна Баранська зареєстрована ФОПом з 2014 року. Основний вид її діяльності – роздрібна торгівля у неспеціалізованих магазинах.

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