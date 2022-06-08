Є й ті, хто досі у роздумах або ж у пошуку потрібної інформації. Понад 10 тисяч напрямків руху пропонує онлайн-сервіс ContraBUS. Ні, тут не займаються контрабандою, якщо раптом вам це спало на думку, а лише пропонують найкращі маршрути Європою від надійних перевізників.

Польща, Німеччина та Чехія – це основні напрямки на онлайн-платформі ContraBUS, але не єдині. Адже регулярні автобусні рейси здійснюються до багатьох країн Європи, зокрема Іспанії, Італії, Австрії, Словаччини, Угорщини, Бельгії та Нідерландів.

Користуватись сервісом дуже легко, переконайтесь в цьому самі. Спочатку заходите на сайт з посиланням, вказуєте місто, з якого плануєте почати мандрівку, та пункт вашого призначення, а ще дату бажаної поїздки та кількість пасажирів. Далі натискаєте кнопку «шукати» і сервіс надає список перевізників за вашим маршрутом. Ви одразу ж бачите час та місце відправлення і прибуття, а ще ціну поїздки. Також ви можете забронювати та оплатити місце онлайн, отримавши електронний квиток на Viber, або ж розрахуватися безпосередньо перед відправленням. Ціни на сайті вказані в гривнях, польських злотих або євро.

Також командою Contrabus на початку війни було прийнято рішення допомагати з доставкою гуманітарної допомоги невеликих розмірів з-за кордону в Україну. Передати таку посилку можна безкоштовно.

Якщо ви хочете допомогти комусь отримати необхідні їм речі, зверніться за номером, що вказаний на сайті, і вам із цим допоможуть. Та важливим є те, що це пакунки лише невеликих об’ємів.

Вже обрали ідеальний маршрут і вирішили придбати квиток онлайн? Тоді вам потрібно вказати ваше прізвище та ім’я відповідно до вашого паспорта громадянина України для виїзду за кордон чи його аналогу для громадян інших країн. Квиток роздруковувати не обов’язково, достатньо номера резервування, який складається з 16 символів. Або ж, сідаючи в автобус, можна показати смс-повідомлення, відправлене на ваш Viber. З собою безкоштовно ви маєте право взяти багаж, вага якого не перевищує 30 кг.

Платформа ContraBUS забезпечує зручну комунікацію із менеджерами, які завжди готові відповісти на всі ваші запитання. Якщо ви вже обрали рейс, то детальну інформацію та фото автобуса ви отримаєте за день до виїзду.

Резервувати квитки в ContraBUS не лише вигідно, а й надійно, адже на майданчику представлені рейси офіційних перевізників України.

Щодо транспорту, то поїздки відбуваються великими автобусами для міжнародних сполучень, більшість з яких обладнані Wi-Fi та розетками 220V.

Резервуйте квитки на сайті та подорожуйте безпечно і комфортно!

ContraBUS – оберіть свій маршрут!