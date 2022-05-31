Замовити послугу з перевезення авто можна у касах вокзалів

«Укрзалізниця» відкрила ще один напрямок курсування автомобілевозів: відтепер перевезення автомобілів залізницею можна замовити і на поїзд №29/30 Київ — Ужгород. Вартість транспортування – 1,4 тис. грн за тонну ваги. Замовити послугу можна в касах вокзалів.

Про запуск автомобілевозів на напрямок «Київ – Ужгород» повідомила прес-служба «Укрзалізниці» у вівторок, 31 травня. «Відтепер пасажири залізниці можуть відправляти свої автівки з Києва до Ужгорода та зворотно поїздом №29/30 Київ — Ужгород. Вартість перевезення — близько 1400 грн за тонну ваги. Оформити перевезення автомобіля можна в касах вокзалів», – йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» нагадують, що вагони-автомобілевози також курсують на маршрутах з Києва, Дніпра, Харкова, Одеси до Львова та у зворотному напрямку. У прес-службі уточнюють, що за початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вагонами-автомобілевозами «Укрзалізниця» вже перевезла понад 1,8 тис. автомобілів.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» призначала вагони-автомобілевози на напрямку Київ — Ужгород на зимові свята.

Зазначимо, вагон-автомобілевоз – це закритий металевий вагон, у середині якого, в залежності від габаритів, кріпиться від чотирьох до восьми автомобілів. Вагон обладнаний системою охорони та має власного провідника, який оформляє опис транспортного засобу, координує завантаження/вивантаження та забезпечує цілісність авто.