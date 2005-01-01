CША зняли мито з української селітри, яке діяло з 2001 року

ЕкономікаОлег Костюк, 18 червня3200

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CША зняли мито з української селітри, яке діяло з 2001 року

Міністерство торгівлі США в понеділок скасувало антидемпінгове мито в розмірі 156,29% на імпорт аміачної селітри з України. Про це йдеться в повідомленні в офіційному журналі уряду США Federal Register, інформують «Українські новини».

«Оскільки ніхто з місцевих зацікавлених сторін не брав участі в громадських слуханнях, Міністерство торгівлі скасовує вказане мито2, - йдеться в ньому.

Антидемпінгове мито було запроваджене Мінторгу США щодо аміачної селітри українських виробників, яка класифікувалася в гармонізованому тарифному графіку США («HTSUS») за кодом 3102.30.00.00. Це була середньозважена маржа в розмірі 156,29% вартості товару. Мито було введено в 2001 році.

Нагадаємо, що раніше Україна підвищила антидемпінгові мита на імпорт аміачної селітри з Росії. Антидемпінгове мито для компанії Дорогобуж складе 29,2%, для інших російських експортерів - 42,9%.

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