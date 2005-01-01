Україна підвищила антидемпінгові мита на російську селітру

ЕкономікаОлег Костюк, 26 березня4970

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Україна підвищила антидемпінгові мита на імпорт аміачної селітри з Росії. Антидемпінгове мито для компанії Дорогобуж складе 29,2%, для інших російських експортерів - 42,9%, повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку України (МЕРТ).

«Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 26 березня 2018 прийняла рішення про розширення дії антидемпінгових заходів на імпорт в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Росії», – йдеться у повідомленні.

Таким чином, антидемпінгове мито для компанії Дорогобуж складе 29,2%, для інших експортерів і в цілому для Росії - 42,9%. В даний час ставка становить 20,5% для Дорогобужа і 36% для решти російських експортерів.

Як повідомляється, комісія змінила опис товарів, до яких застосовуються зазначені антидемпінгові заходи з метою недопущення обходу цих заходів з боку російських виробників і експортерів мінеральних добрив.

Зазначимо, що у 2014 році Україна ввела п'ятирічні антидемпінгові мита на імпорт російської аміачної селітри. У грудні 2017 року Україна запровадила антидемпінгові мита на 5 років стосовно арматури і катанки з РФ.

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