Україна запровадила антидемпінгові мита на 5 років стосовно арматури і катанки з РФ

Україна запровадила остаточні антидемпінгові мита на арматуру і катанку з Російської Федерації терміном на п’ять років у розмірі 15,21%.

Відповідне рішення, яке ухвалила Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) України 28 грудня 2017 року, опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» у п’ятницю, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна».

Рішення комісії набуває чинності через 60 днів після опублікування.

В офіційному повідомленні комісії уточнюється, що під час проведеного розслідування було визнано факт демпінгу під час постачання російської продукції на ринок України. При цьому МКМТ зробила позитивний висновок щодо наявності значної шкоди, завданої національному товаровиробнику, яка підтверджується погіршенням соціально-економічних показників національного товаровиробника протягом 2014-2016 рр. Зокрема, скоротилися обсяги виробництва (8,55%) та обсяги використання виробничих потужностей (10,85%), зменшилися обсяги продажу товару на внутрішньому ринку України (1,75%) і частка національного товаровиробника на внутрішньому ринку України (7,20%), скоротився персонал (15,37%), зменшився обсяг інвестицій (8,01%).

Остаточні антидемпінгові мита застосовуються до арматурного прокату діаметром від 6 до 40 мм (включно) і катанки діаметром від 5,5 до 14 мм (включно).

МКМТ 13 лютого 2017 року розпочала антидемпінгове розслідування стосовно арматури і катанки з Російської Федерації на підставі скарги заводу «ArcelorMittal Кривий Ріг», а також звіту і висновків Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ).

Катанка широко використовується в кабельній промисловості для виробництва проводів і кабелів, у чорній металургії – як розкислювач, а також у виробництві металевих виробів.