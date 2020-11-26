Лотерея Євромільйони знову акумулювала, і наступний гарантований джекпот в розмірі 162 мільйони євро буде розіграний вже цієї п'ятниці.

27 листопада супер-розіграш Євромільйони, унікальний тираж знаменитої пан'європейської лотереї, чекає учасників з України. Найбільший лотерейний тираж Європи розіграє грандіозний джекпот, 162 мільйони євро.

Нинішній джекпот – результат двох акумуляції з початку серії супер-розіграшів 22 листопада. В ході минулого тиражу у вівторок випали номери 25, 33, 38, 42, 50, і номери «лакі стар» 8 і 12. У попередньому тиражі випали номери 28, 29, 39, 48, 50 і номери «лакі стар» 5 і 7. До речі, за результатами минулого тиражу було понад 2 мільйони переможців, але жоден з цих переможців не вгадав всю виграшну комбінацію цілком, тому приз продовжив зростати.

Супер-розіграш Євромільйони – одна з найбільш захоплюючих лотерей Європи, яка проходить всього кілька разів на рік і гарантує масивні дев'ятизначні джекпоти. Наступний такий тираж відбудеться в п'ятницю 27 листопада, з гарантованим джекпотом 162,000,000 євро.

Як українці можуть взяти участь в тиражі Євромільйонів?

Придбати офіційні білети Євромільйонів можна онлайн після завершення реєстрації на сайті TheLotter.com. Потрібно оформити замовлення на відповідній сторінці на сайті, і представник сервісу купить від вашого імені офіційний білет і завантажить його відскановану копію у ваш рахунок. Оригінальний білет буде поміщений в сейф. Вам передадуть білет, якщо ви виграєте приз (щоб ви могли пред'явити його організаторам лотереї).

Виберіть 7 номерів з 2 різних діапазонів: 5 основних від 1 до 50 і 2 номери «Lucky Star» від 1 до 10. Якщо і основні і додаткові номери на вашому білеті співпали з тими, що випали в тиражі, джекпот – ваш!

Найвідоміший переможець на TheLotter.com на сьогоднішній день – М.М. з Багдада, який виграв джекпот в 6.4 мільйона доларів у серпні 2015 року, купивши на сайті білет лотереї Орегон Мегабакс.

Історія переможця з Іраку набула масового висвітлення в світових ЗМІ, в тому числі New York Times, Daily Mail, NBC, CNN і Associated Press. Всі вони, провівши власне дослідження, прийшли до висновку, що процес придбання лотерейних білетів онлайн на сайті TheLotter дійсно відповідає всім вимогам Національних лотерей.

Шанс виграти 162 млн євро випадає не щодня. Забезпечте свою участь в Супертиражі Євромільйонів, купивши білет онлайн на сайті theLotter.com!