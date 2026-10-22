Завод Fire Point розташується біля данської авіабази у Південній Ютландії

Уряд Данії оголосив, що надасть гарантію на кредит у 750 данських крон (близько 113 млн доларів) для місцевої дочірньої компанії українського виробника дронів та ракет Fire Point. Про це повідомили 21 жовтня у пресслужбі данського уряду.

У пресслужбі уряду пояснили, що позика гарантована державою, оскільки через війну в Україні Fire Point не може брати позики на звичайних умовах в Данії. Фінансування здійснюватиметься через данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO).

«Зараз робиться ще один великий крок до запуску виробництва. Данія надає данській дочірній компанії Fire Point гарантію кредиту в розмірі 750 мільйонів данських крон», – повідомили у пресслужбі данського уряду.

Гроші скерують дочірній компанії Fire Point, розташованій на території Данії. Підприємство із випуску твердого ракетного палива будують у Південній Ютландії поблизу авіабази «Скридструп». Робота заводу має розпочатися до кінця 2027 року.

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За словами міністра оборони Данії Єппе Брууса, розміщуючи виробництво за кордоном, Україна зможе захистити свої критичні ланцюги постачання від російських атак. Водночас присутність Fire Point посилює можливості для співпраці з Міноборони Данії та місцевими компанії. За цієї співпраці Данія зможе отримати доступ до технологій та досвіду, напрацьованого в умовах війни.

За даними агентства Reuters, Fire Point підписала угоди з понад десятьма оборонними компаніями Європи. Зокрема, йдеться про домовленості на постачання радарів, систем наведення та інших компонентів для антибалістичного комплексу Freyja. Нагадаємо, компанія називає Freyja українською альтернативою американській системі ППО Patriot.