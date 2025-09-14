Компанія Fire Point відкриє виробництво твердого ракетного палива в Данії

Відома розробкою далекобійних дронів та виготовленням ракети «Фламінго» українська компанія Fire Point планує збудувати в Данії завод з виробництва твердого ракетного палива. Аби запустити виробництво якнайшвидше, уряд країни готовий проігнорувати понад 20 різних правил і законів. Про це повідомило данське видання DR 14 вересня.

Зазначається, що данський уряд після ухвалення нового закону отримав повноваження скасовувати інші закони, нормативні акти та право громадян на подання скарг, якщо проєкт має важливе значення для національної оборони чи у випадках надзвичайних цивільних ситуацій. Також документ обмежує можливість громадян оскаржувати такі рішення. Термін дії закону спливає у 2028 році.

Новий закон дозволяє уряду Данії обходити окремі законодавчі норми за необхідності. У випадку з будівництвом заводу з виробництва зброї влада може проігнорувати закони про захист довкілля, планування та охорону природи. Законодавство також передбачає можливість відчуження майна, якщо це потрібно для реалізації будівельних проєктів. Окрім того, закон спрощує створення оборонних підприємств, зокрема українських, та будівництво казарм.

«Можливо, це було наївно, але я насправді мав уявлення, що в окремих проєктах може бути одне чи два відхилення від екологічного та планового законодавства. Але їх понад 20», – сказав професор адміністративного права в Університеті Південної Данії (SDU) Фредерік Вааге.

Головний юридичний консультант данського аналітичного центру Justitia Крістоффер Бадсе заявив, що «закон використовувався для створення винятків у максимально можливому обсязі, і, можливо, навіть у більшому обсязі, ніж це було абсолютно необхідно».

За словами Бадсе, Fire Point тимчасово звільнять від дії розпорядження про контроль ризику великих аварій, пов’язаних із небезпечними речовинами. Це означає, що компанія тимчасово не буде зобов’язана дотримуватися низки вимог, спрямованих на запобігання великим аваріям та мінімізацію шкоди для людей і довкілля.

Данське управління з питань бізнесу заявило, що буде здійснювати постійний нагляд за будівництвом, співпрацювати з компанією та шукати практичні рішення для врахування питань безпеки, охорони здоров’я та довкілля.

Нагадаємо, 4 липня Україна підписала з Данією угоду про відкриття виробництва українських оборонних підприємств на данській території.

На початку вересня стало відомо, що українська оборонна компанія Fire Point відкриє виробництво твердого ракетного палива в Данії.