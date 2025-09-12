Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його данський колега Ларс Льокке Расмуссен

Данія запускає нову ініціативу для підтримки стійкості України Ukraine Transition Programme на суму 375 млн євро. Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен під час брифінгу з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві 12 вересня, передає агентство «Укрінформ».

За словами Расмуссена, ця програма є «найбільшою та найамбітнішою» для країни в історії данської підтримки розвитку.

«Мета цієї програми дуже чітка: посилити стійкість та здатність України задовольняти нагальні базові потреби свого населення, підтримати "зелений" перехід та покращити рамкові умови для розвитку приватного сектору, а також сприяти демократичним та інституційним реформам, необхідним для вступу до ЄС, що є пріоритетом під час головування Данії», – сказав Расмуссен.

Він додав, що уряд Данії й надалі сприятиме тісній співпраці між вітчизняними та українськими оборонними компаніями, а також заохочуватиме збільшення їхньої присутності в Україні. Окрім того, Данія підтримуватиме створення виробничих потужностей українських оборонних компаній на своїй території.

«Я думаю, що ми мали великий прорив позаминулого тижня, коли Firepoint оголосила про створення виробничих ліній у Данії. Насправді ми ведемо діалог з багатьма українськими компаніями. ...Не називатиму жодних цифр, але передбачаю, що інші підуть шляхом, проторованим Fire Point. І це буде на користь обом нашим країнам», – зазначив данський міністр.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга додав, що проєкт Ukraine Transition Programme розрахований на три роки.

Нагадаємо, 4 липня Україна підписала з Данією угоду про відкриття виробництва українських оборонних підприємств на данській території.

На початку вересня стало відомо, що українська оборонна компанія Fire Point, відома як розробник новітньої крилатої ракети великої дальності «Фламінго», відкриє виробництво твердого ракетного палива в Данії.