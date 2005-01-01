Даша Астаф'єва – нова ведуча Радіо МАКСИМУМ

Суспільствопромоція, 1 червня1480
Даша Астаф'єва – нова ведуча Радіо МАКСИМУМ
фото https://maximum.fm/
Даша Астаф'єва

У перший день літа, 1 червня, до шоу «Вдалий ранок» завітала сама Даша Астаф'єва. Співачка прийшла до студії з приємною новиною – повідомити всім слухачам, що відтепер вона нова ведуча Радіо МАКСИМУМ. Щодня кожної години можна почути сексуальний прогноз погоди від Даші Астаф'євої.

Але на цьому сюрпризи не закінчилися! По-перше, Даша Астаф'єва зробила героїчний вчинок та відпросила слухачку Радіо МАКСИМУМ Тетяну з роботи. Для цього співачці знадобилося приблизно п'ять секунд. Як це було – дивіться прямо зараз:

По-друге, Астаф'єва батлувала з ведучим «Вдалого ранку» – Андрієм Грищенком. Це була словесна битва між ботаном, який мріє навчити Дашу фізики!

Чим все закінчилося – дивіться у відео!

Кожен день щогодини ловіть гарячий прогноз погоди від Даші Астаф'євої на хвилях Радіо МАКСИМУМ у своєму місті!

  • Київ – 94,2
  • Львів – 102.1
  • Одеса – 107.4
  • Харків – 104.0
  • Івано-Франківськ – 104.7
  • Тернопіль – 88.1
  • Запоріжжя – 101.8
  • Рівне – 90.0
  • Луцьк – 88.7
  • Кропивницький – 104,2
  • Черкаси – 101,0
  • Полтава – 92,4
  • Славське – 102,1

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук