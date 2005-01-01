Даша Астаф'єва – нова ведуча Радіо МАКСИМУМ

У перший день літа, 1 червня, до шоу «Вдалий ранок» завітала сама Даша Астаф'єва. Співачка прийшла до студії з приємною новиною – повідомити всім слухачам, що відтепер вона нова ведуча Радіо МАКСИМУМ. Щодня кожної години можна почути сексуальний прогноз погоди від Даші Астаф'євої.
Але на цьому сюрпризи не закінчилися! По-перше, Даша Астаф'єва зробила героїчний вчинок та відпросила слухачку Радіо МАКСИМУМ Тетяну з роботи. Для цього співачці знадобилося приблизно п'ять секунд. Як це було – дивіться прямо зараз:
По-друге, Астаф'єва батлувала з ведучим «Вдалого ранку» – Андрієм Грищенком. Це була словесна битва між ботаном, який мріє навчити Дашу фізики!
Чим все закінчилося – дивіться у відео!
Кожен день щогодини ловіть гарячий прогноз погоди від Даші Астаф'євої на хвилях Радіо МАКСИМУМ у своєму місті!
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