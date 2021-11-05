5 листопада слідчий ДБР за погодженням з Офісом Генпрокурора повідомив про підозру в організації злочинної групи екс-президенту України Віктору Януковичу. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За версією слідства, до складу групи входили колишні високопосадовці МВС, СБУ та ЗСУ. Всі вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, а саме:

вчиненні теракту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;

спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;

перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів та спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам та інтересам юридичних осіб;

незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Наголошується, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Додамо, що у травні 2020 року Віктора Януковича заочно заарештували у справі про узурпацію влади. 25 березня 2021 року Київський апеляційний суд залишив в силі це рішення. У квітні Верховний суд відмовив у обов'язковій екстрадиції екс-президента у справі про держзраду, пояснивши, що у суду немає можливості забезпечити явку Януковича, тому що він перебуває не на території України.