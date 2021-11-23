Слідчі ДБР у вівторок, 23 листопада, проводять обшуки у посадових осіб Мукачівського прикордонного загону, яких підозрюють у сприянні незаконному видобутку піщано-гравійної суміші із річки Тиса.

Як під час брифінгу в Ужгороді повідомив директор Територіального управління ДБР у Львові Руслан Ляшко, наразі слідчі ДБР проводять документування та обшуки на одній із ділянок державного кордону на Закарпатті. За його словами, перевіряється причетність прикордонників до незаконної схеми видобутку та продажу гравію із річки Тиси.

«Посадові особи Мукачівського прикордонного загону у змові із кількома ФОПами організували та сприяли незаконному видобутку піщано-гравійної суміші із річки Тиси. Дозвіл на роботи, який вони мають, передбачає використання цієї піщано-гравійної суміші для укріплення підпірних стінок річки. Наразі встановлено, що ця суміш продавалася місцевому населенню. Це триває роки і виникає питання, чому інші контролюючі органи, які повинні були вживати заходів щодо припинення злочину, цього не робили», – сказав Руслан Ляшко.

Він поки не уточнив, скількох посадовців підозрюють у причетності до незаконної схеми, також наразі не повідомляється про суми збитків, завданих довкіллю.

У прес-службі Мукачівського прикордонного загону ZAXID.NET зазначили, що йдеться про прикордонний відділ «Солотвино». За словами речниці прикордонного загону Лесі Федорової, наразі на території відділу в рамках кримінального провадження щодо незаконного видобутку піщано-гравійної суміші відбулось вилучення документації за відповідною ухвалою. Наразі підозру нікому з посадовців не оголошували.

Нагадаємо, у вересні 2021 року правоохоронці оголосили про підозру керівнику одного з міжрайонних управлінь водного господарства на Закарпатті. Чиновника разом з п’ятьма бізнесменами підозрювали у багаторічному незаконному видобутку гравію із трьох річок – Тиси, Тереблі та Тересви. Збитки у цій справі складали понад 76 млн грн. Разом із тим, правоохоронці повідомляли, що це – тільки частина масштабної схеми, що спричинила шкоду довкіллю на 250 млн грн. Чи пов’язаний із нею випадок мукачівських прикордонників – наразі невідомо.