Великі суми готівки були заховані під сидінням та під обшивкою авто

У пункті пропуску «Орлівка-Ісакча» на кордоні з Румунією затримали громадянина Туреччини, який намагався незаконно вивезти з України 542 тис. доларів США. Гроші заховав під сидінням та у внутрішній обшивці авто.

У неділю, 3 квітня, в ДБР повідомили про затримання спільно з прикордонниками громадянина Туреччини, який мав намір незаконно вивезти за кордон готівку у сумі 542 тис. доларів.

Гроші вилучили, їх скерують на потреби армії

«Незадекларовану готівку він намагався провезти через пункт пропуску «Орлівка» на Одещині, заховавши під сидінням та у внутрішній обшивці авто. Готівку виявили та вилучили», – повідомили в ДБР.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці перевіряють походження коштів та вживають заходи для їх арешту з подальшої передачею на потреби української армії.