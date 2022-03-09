Незадекларовану валюту вилучили

Працівники ДБР спільно з працівниками Вінницької митниці вилучили у громадянина РФ понад 800 тисяч доларів США та старовину ікону, які він намагався приховано вивезти з території України.

Як повідомили в ДБР, чоловік намагався контрабандою провезти гроші та ікону, однак його затримали в пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач». Співробітники Вінницької митниці склали відповідний протокол, кошти та ікону вилучили.

Ікону в росіянина вилучили і скерували на експертизу

Окрім того, на митному пості «Солотвино» громадянин РФ намагався незаконно вивезти майже 140 тисяч євро без належного митного декларування. Росіянин спільно з двома громадянами України під час спроби перетину кордону задекларували по 10 000 євро на кожного. Під час огляду авто митники виявили 100 тисяч євро та 40 тисяч доларів США. Незадекларовану валюту в них вилучили.

У ДБР зазначають, що вилучені товари, які належать компаніям з РФ, передаються на потреби армії.

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